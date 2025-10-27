Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Festival della Migrazione, don Mattia Ferrari a Mirandola

Festival della Migrazione, don Mattia Ferrari a Mirandola

Domani il cappellano della nave umanitaria Mediterranea presenta il suo ultimo libro 'Salvato dai migranti'

Le crisi, le domande, le risposte, l’impegno tra i migranti e la collaborazione con Mediterranea Saving Humans: don Mattia Ferrari si racconta all’auditorium Rita levi Montalcini di Mirandola all’interno della decima edizione del Festival della Migrazione.
Domani, martedì 28 ottobre, alle 21 il sacerdote modenese, in dialogo con la giornalista Laura Solieri, presenterà il suo ultimo libro “Salvato dai migranti”, nel quale ripercorre il suo percorso personale, dalla vocazione sacerdotale all’incontro con Luca Casarini fino alla scelta, autorizzata dal vescovo, di salire a bordo della Mare Jonio e poi di Mediterranea. L’incontro, promosso nell’ambito del Festival della Migrazione, è a cura di Avis Mirandola, Auser Mirandola e Associazione Politeia.

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Immigrazione come opportunità e non come emergenza: il lavoro tema cruciale

Dialisi Mirandola: 'Ecco perché abbiamo scelto di collocarla nei moduli prefabbricati'

Mirandola, Platis (FI): 'Un milione per i prefabbricati, paghiamo errori di pianificazione Ausl'

Modena, torna il Festival della Migrazione: dal cardinale Zuppi a Luca Casarini

Mirandola, il reparto dialisi dell'ospedale finisce nei 'container': un milione dall'Ausl per il noleggio

Energumeni, l’incontro sonoro tra Fabrizio Tavernelli e Manitù Rossi

Vignola, la storia dei Raf Punk con il libro di Laura Carroli

Modena, domani al Comunale il concerto per i 90 anni dalla nascita di Pavarotti

Modena, mostra su Giorgio De Chirico

L’arte di Aleksandr Nuss: da Cavezzo a Times Square, passando per il premio alla biennale di Venezia

Prima del temporale: Umberto Orsini al teatro Storchi

