Le crisi, le domande, le risposte, l’impegno tra i migranti e la collaborazione con Mediterranea Saving Humans: don Mattia Ferrari si racconta all’auditorium Rita levi Montalcini di Mirandola all’interno della decima edizione del Festival della Migrazione.
Domani, martedì 28 ottobre, alle 21 il sacerdote modenese, in dialogo con la giornalista Laura Solieri, presenterà il suo ultimo libro “Salvato dai migranti”, nel quale ripercorre il suo percorso personale, dalla vocazione sacerdotale all’incontro con Luca Casarini fino alla scelta, autorizzata dal vescovo, di salire a bordo della Mare Jonio e poi di Mediterranea. L’incontro, promosso nell’ambito del Festival della Migrazione, è a cura di Avis Mirandola, Auser Mirandola e Associazione Politeia.
Festival della Migrazione, don Mattia Ferrari a Mirandola
Domani il cappellano della nave umanitaria Mediterranea presenta il suo ultimo libro 'Salvato dai migranti'
