L’arte di Aleksandr Nuss: da Cavezzo a Times Square, passando per il premio alla biennale di Venezia
La figura di un giovane artista che poco più che ventenne ha messo in luce il linguaggio artistico, spesso trascurato, dell'abrasione, e si è messo in luce agli occhi della critica nazionale
Dietro a quell’importante riconoscimento tributato anche da critici come Pietrangelo Buttafuoco alla presenza del ministro Giuli, “oggi - racconta Nuss- non c’è solo un’opera,ma un percorso, una tecnica, una visione”.
“La Biennale è stata la chiave di volta.
Gi.Ga.
Nella foto, Aleksandr mostra la sua opera premiata al Ministro Giuli, nel corso della Biennale a Venezia
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Museo Civico di Modena, 82mila euro alla Fondazione Museo Egizio di Torino per affiancare la Piccinini
Compagnia delle Mo.Re.: i protagonisti del musical modenese
Energumeni, l’incontro sonoro tra Fabrizio Tavernelli e Manitù Rossi
Vignola, la storia dei Raf Punk con il libro di Laura Carroli
Prima del temporale: Umberto Orsini al teatro Storchi
Mozart alla Chiesa del Voto, tre appuntamenti di Modena Musica Sacra nel cuore del Requiem
Modena, tra le immagini di Paolo Ventura giocando a inventare storie
Cinema: ecco le 12 opere finanziate dalla Regione Emilia-Romagna