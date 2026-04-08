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Modena, alla scuola Euphonia arriva il Doré Quartet

Modena, alla scuola Euphonia arriva il Doré Quartet

Protagonista assoluto del concerto sarà Ludwig van Beethoven con il Quartetto per archi n. 8 in Mi minore op. 59 n. 2 Razumovsky

2 minuti di lettura

Domenica 12 aprile Modena si accende di energia, talento e passione con un evento che unisce racconto, formazione e grande musica dal vivo. Alla Scuola Euphonia arriva il Doré Quartet, giovane ensemble già protagonista della scena internazionale, per una speciale Lezione-Concerto capace di avvicinare il pubblico all’anima più autentica della musica da camera.

Nato nel 2021 al Conservatorium Maastricht, il Doré Quartet riunisce quattro musicisti uniti da una visione intensa e condivisa: riscoprire il repertorio quartettistico con uno sguardo vivo, contemporaneo e profondamente comunicativo. In pochi anni ha conquistato festival e istituzioni in tutta Europa, distinguendosi per qualità sonora, profondità interpretativa e una forte identità artistica.

La mattinata si apre alle ore 10:30 con un incontro-dialogo dinamico e coinvolgente: un viaggio dentro il lavoro di ensemble, tra domande, esempi suonati e riflessioni su cosa significhi davvero “fare musica insieme”. Come si costruisce l’equilibrio tra individualità e gruppo? Come nasce un quartetto? Il pubblico sarà parte attiva di questa esperienza immersiva.

Dopo un breve coffee break, alle 11:30, spazio al concerto: protagonista assoluto Ludwig van Beethoven con il Quartetto per archi n. 8 in Mi minore op. 59 n. 2 “Razumovsky”, una delle pagine più intense e rivoluzionarie della musica da camera.

Ad accogliere l’evento è la Scuola Euphonia di via Staffette partigiane, realtà modenese dedicata alla formazione musicale e artistica, punto di riferimento per giovani musicisti e appassionati. Euphonia promuove un approccio innovativo e inclusivo alla musica, creando occasioni di incontro diretto con artisti di alto livello e trasformando ogni appuntamento in un’esperienza viva e condivisa.

Sul palco: Ilaria Taioli, Samuele Di Gioia, Salvatore Emanuel Borrelli e Caterina Vannoni.

Partecipazione: 12 euro adulti, 6 euro under 18.

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