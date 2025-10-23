Prima del temporale: Umberto Orsini al teatro Storchi
Due protagonisti del teatro italiano, Umberto Orsini e Massimo Popolizio, di nuovo insieme dopo il successo de I ragazzi irresistibili della scorsa stagione
Orsini, guidato dalla regia di Popolizio, ripercorre alcuni momenti della sua vita e della sua straordinaria e lunghissima carriera, lasciandosi guidare con la fiducia del vecchio attore che affida alla discrezione del più giovane il compito di raccontare frammenti della sua biografia e, indirettamente, la storia del nostro Paese dal dopoguerra ad oggi.
Sabato 25 alle ore 17.00 appuntamento con Conversando di Teatro, in collaborazione con Amici dei Teatri: Umberto Orsini incontra il pubblico, con la moderazione della professoressa Angela Albanese (UniMoRe, docente di Letterature comparate, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali).
La replica di domenica 26 è audio-descritta per permettere agli spettatori non e ipovedenti di assistere alla messinscena, grazie alla collaborazione con Centro Diego Fabbri di Forlì nell’ambito del progetto Teatro No Limits.Nella mezz’ora che lo separa dall’entrare in scena per recitare da protagonista nel Temporale di Strindberg, un vecchio attore si ritrova a rivivere alcuni momenti del passato.
«Il titolo Prima del Temporale – dice Umberto Orsini – testimonia un progetto che da tempo avevo in mente: allestire Temporale di Strindberg con la regia di Massimo e nove interpreti, progetto azzerato dallo scoppio della pandemia di Covid. Massimo allora mi ha spinto a raccontarmi, prendendo spunto dal mio libro Sold out (Laterza, 2019), ma riflettendo anche su episodi che in parte non sono nel libro, raccontandomi e dialogando con due figure tipiche del mondo teatrale, la sarta di compagnia e un addetto del teatro». Massimo Popolizio si è avvicinato alla figura dell’attore con la delicatezza con cui si cerca di svelare dei segreti che vogliono comunque restare misteriosi e offrire un ritratto di artista che si stacchi da ogni intento celebrativo.
«Siamo in una città qualunque - commenta Massimo Popolizio - prima dell’ultima replica del testo di Strindberg in una situazione bernhardiana.
Orsini tocca alcuni momenti della sua vita, gli amici, la compagna Rossella Falk e alcune battute dei suoi spettacoli più riusciti fra cui Copenaghen, coprodotto da ERT nel 1999 e che lo ha visto sul palco proprio insieme a Massimo Popolizio. In una scenografia dal forte impatto evocativo, dove il suono e le immagini creano un dialogo immaginario con il protagonista, si assiste al lungo viaggio verso quel “Temporale” che viene vissuto come un’ultima meta.
