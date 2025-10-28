Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, movida nel mirino: controlli dei Nas in un locale: sequestrati 30 chili di carne e pesce

Modena, movida nel mirino: controlli dei Nas in un locale: sequestrati 30 chili di carne e pesce

Al legale responsabile dell’attività sono state contestate violazioni amministrative per 3.000 euro

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Nel fine settimana, i Nas di Parma, insieme ai carabinieri di Modena, nell’ambito dei controlli nella movida modenese, hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un circolo privato a Modena. Nel corso del controllo sono stati sequestrati 30 chili di prodotti alimentari tra carne e pesce, privi delle necessarie indicazioni sulla rintracciabilità, per un valore commerciale di circa 500 euro. Sono state inoltre riscontrate carenze igienico-sanitarie, con presenza di sporcizia vetusta sui piani di lavoro, ragnatele sulle pareti e rotture nei rivestimenti di pavimenti e muri, oltre alla mancata predisposizione del manuale di autocontrollo conforme ai principi Haccp. Al legale responsabile dell’attività sono state contestate violazioni amministrative per 3.000 euro. 'I controlli proseguiranno nelle prossime settimane, soprattutto nelle aree e nei locali interessati dal maggior afflusso di giovani durante la movida, al fine di prevenire rischi per la salute pubblica, contrastare le irregolarità e garantire un divertimento sicuro e responsabile per tutti i cittadini' - fanno sapere i Nas.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, è il giorno del derby con la Reggiana

Modena, è il giorno del derby con la Reggiana

Modena, la canonica della parrocchia è in vendita, i parrocchiani insorgono

Modena, la canonica della parrocchia è in vendita, i parrocchiani insorgono

Assalita sotto casa in zona San Faustino: reagisce e mette in fuga l'aggressore

Assalita sotto casa in zona San Faustino: reagisce e mette in fuga l'aggressore

Che bella Modena, dove chi delinque viene compreso, ascoltato, accolto...

Che bella Modena, dove chi delinque viene compreso, ascoltato, accolto...

Serie D, campionato incredibile: ora la Cittadella Vis Modena è a soli 4 punti dalla vetta

Serie D, campionato incredibile: ora la Cittadella Vis Modena è a soli 4 punti dalla vetta

Modena, alla Tenda i 'Guerrieri della notte': a seguire dialogo con l'assessore Camporota

Modena, alla Tenda i 'Guerrieri della notte': a seguire dialogo con l'assessore Camporota

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Aggredita in pieno giorno vicino all’autostazione: salvata da un gruppo di studenti

Aggredita in pieno giorno vicino all’autostazione: salvata da un gruppo di studenti

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Sparò e uccise a Capodanno, il comandante Masini archiviato per legittima difesa

Sparò e uccise a Capodanno, il comandante Masini archiviato per legittima difesa

Rissa tra due studentesse al liceo Sigonio di Modena: interviene la polizia

Rissa tra due studentesse al liceo Sigonio di Modena: interviene la polizia

Incidente Magreta: due feriti estratti dai Vigili del Fuoco

Incidente Magreta: due feriti estratti dai Vigili del Fuoco

Bologna, confiscati due yacht di lusso a un affiliato alla Camorra

Bologna, confiscati due yacht di lusso a un affiliato alla Camorra