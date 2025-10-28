Modena, movida nel mirino: controlli dei Nas in un locale: sequestrati 30 chili di carne e pesce

Nel fine settimana, i Nas di Parma, insieme ai carabinieri di Modena, nell’ambito dei controlli nella movida modenese, hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un circolo privato a Modena. Nel corso del controllo sono stati sequestrati 30 chili di prodotti alimentari tra carne e pesce, privi delle necessarie indicazioni sulla rintracciabilità, per un valore commerciale di circa 500 euro. Sono state inoltre riscontrate carenze igienico-sanitarie, con presenza di sporcizia vetusta sui piani di lavoro, ragnatele sulle pareti e rotture nei rivestimenti di pavimenti e muri, oltre alla mancata predisposizione del manuale di autocontrollo conforme ai principi Haccp. Al legale responsabile dell’attività sono state contestate violazioni amministrative per 3.000 euro. 'I controlli proseguiranno nelle prossime settimane, soprattutto nelle aree e nei locali interessati dal maggior afflusso di giovani durante la movida, al fine di prevenire rischi per la salute pubblica, contrastare le irregolarità e garantire un divertimento sicuro e responsabile per tutti i cittadini' - fanno sapere i Nas.

