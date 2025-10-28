Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sparò e uccise a Capodanno, il comandante Masini archiviato per legittima difesa

La notte di capodanno uccise un 23enne egiziano, Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta.

Il gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ha disposto l'archiviazione dell'indagine per omicidio colposo a carico del luogotenente dei carabinieri, Luciano Masini, comandante della stazione di Verucchio che la notte di capodanno 2025 uccise un 23enne egiziano, Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta.
Accolta la richiesta della Procura di Rimini, che a giugno aveva chiuso le indagini arrivando alla conclusione che quella sera il carabiniere agì per legittima difesa. Masini, originario di Polinago e fino al 2009 comandante a Frassinoro, non ebbe alternative, fu costretto a sparare, per tutelare la propria incolumità e quindi uccise il giovane, dopo che questi aveva accoltellato e ferito 4 persone.

