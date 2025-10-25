Incidente Magreta: due feriti estratti dai Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.56, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sassuolo sono intervenuti sulla Strada Provinciale 15, in località Magreta, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un furgone.



All’arrivo sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco, giunta con un’autopompa serbatoio (APS), ha collaborato con il personale del 118, già impegnato nei soccorsi ai due occupanti dei mezzi, rimasti feriti nello scontro. Dopo l’assistenza ai sanitari, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area interessata.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.