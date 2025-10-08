Aggredita in pieno giorno vicino all’autostazione: salvata da un gruppo di studenti
Strattonata, afferrata per i capelli e spinta contro un muro da un uomo nordafricano messo in fuga dall'intervento di un gruppo di ragazzi. La vittima ha affidato ai social un messaggio di ringraziamento a coloro che, sotto shock, non è riuscita a ringraziare subito
In suo soccorso, e ad evitare il peggio, è stato un gruppo di studenti delle scuole superiori presenti in zona, che è intervenuto tempestivamente. In particolare, un ragazzo che la vittima ricorda con una felpa verde, è riuscito a fermare la furia e a mettere in fuga. L’uomo si è poi dileguato, approfittando della concitazione e ha fatto perdere le proprie tracce prima dell’arrivo della polizia.A raccontare quanto accaduto è stata la stessa vittima, che ha affidato successivamente con un messaggio a una pagina social locale molto seguita, 'Modena in vetrina' il proprio ringraziamento, chiedendo che venisse tutelata la propria identità.
