'L'immagine di quel coltello puntato sul petto del mio amico non mi fa dormire, il centro è diventato invivibile'

'L'immagine di quel coltello puntato sul petto del mio amico non mi fa dormire, il centro è diventato invivibile'

Parla Giacomo, aggredito insieme ad un amico in centro a Modena da un 17enne. 'Mai più da solo in centro'

'È stata un’esperienza devastante. Questa notte ho faticato a prendere sonno: ho ancora davanti agli occhi l’immagine terribile del mio amico con il coltello puntato al petto da quel ragazzo che perdeva sangue dal braccio e che gli parlava all'orecchio con quel coltello puntato. Il mio amico gli ha consegnato il cellulare, come richiesto. Continuo a pensare a tutti i ragazzi a cui potrebbe capitare lo stesso, in una città dove ormai non è più possibile camminare da soli. Io non lo farò più. La situazione è diventata insostenibile'
A parlare è Giacomo, ventenne che ieri sera mentre stava camminando insieme ad un amico in via dell'Alloro, laterale di Rua Muro, in pieno centro storico a Modena, è stato avvicinato da un ragazzo straniero, con un cappuccio in testa e con il volto parzialmente travisato da un passamontagna.Giacomo racconta ricordando quei momenti terribili: 'Passeggiavamo tranquillamente quando abbiamo notato questo ragazzo in evidente stato alterazione non sappiamo se per alcol o droga, avvicinarsi a noi con la scusa di chiedere una sigaretta. Aveva un braccio dal quale usciva sangue. Non abbiamo nemmeno fatto in tempo a rispondere che ha estratto il coltello e lo ha puntato al petto del mio amico intimandogli, parlandogli all'orecchio, di consegnarli il cellulare.
Gli è stato dato. Contestualmente mi sono un pò discostato per evitare una eventuale reazione e chiedendo aiuto a due passanti. Poi ho individuato un auto della guardia di Finanza. Agli operatori ho raccontato il fatto. Mentre ero al telefono col la questura. Dopo alcuni minuti gli operatori erano lì avviando la ricerca del giovane che nel frattempo si era allontanato. Sono scosso, dal fatto che è avvenuto in pieno centro e nel tardo pomeriggio, ma ciò che devasta è il fatto che possa capitar a chiunque. Cosa sarebbe successo poi se ci fosse stata una ragazza, magati da sola. E' terribile il solo pensarci'Giacomo, universitario, è responsabile di dipartimento di Azione studentesca a Unimore. ''Non voglio fare una polemica politica o un discorso di parte. Dico solo che oggi il problema di sicurezza è oggettivo e quello dell'immigrazione è collegato nei numeri a quello della criminalità. Fatto sta che oggi a Modena è difficile vivere in sicurezza e non avere paura anche solo facendo una passeggiata in centro. Speriamo che questo fatto apra gli occhi su un problema grave generi azioni, per non trovarci di nuovo davanti ad una situazione così o qualcosa con effetti irreparabili'Gi,Ga.Nella foto Giacomo, testimone dell'aggressione
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Minaccia con coltello al petto due 20enni: arrestato minore straniero

Assalita sotto casa in zona San Faustino: reagisce e mette in fuga l'aggressore

Donna aggredita in viale Storchi a Modena, denunciato tunisino 31enne

Aggredita in pieno giorno vicino all’autostazione: salvata da un gruppo di studenti

Donna violentata sul percorso natura a San Damaso: caccia all'uomo

Minaccia personale e danneggia il pronto soccorso di Baggiovara: arrestata

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

La Finanza scopre maxi frode sul superbonus 110%: sequestro da 9 milioni

A Modena per truffare anziani: arrestati in Campania

Indagata Rossella Piras, compagna di Elia Del Grande: l'avrebbe aiutato nella fuga

Modena, tenta di truffare anziana affetta da demenza: arrestato 46enne napoletano

