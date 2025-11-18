'L'immagine di quel coltello puntato sul petto del mio amico non mi fa dormire, il centro è diventato invivibile'
Parla Giacomo, aggredito insieme ad un amico in centro a Modena da un 17enne. 'Mai più da solo in centro'
A parlare è Giacomo, ventenne che ieri sera mentre stava camminando insieme ad un amico in via dell'Alloro, laterale di Rua Muro, in pieno centro storico a Modena, è stato avvicinato da un ragazzo straniero, con un cappuccio in testa e con il volto parzialmente travisato da un passamontagna.Giacomo racconta ricordando quei momenti terribili: 'Passeggiavamo tranquillamente quando abbiamo notato questo ragazzo in evidente stato alterazione non sappiamo se per alcol o droga, avvicinarsi a noi con la scusa di chiedere una sigaretta. Aveva un braccio dal quale usciva sangue. Non abbiamo nemmeno fatto in tempo a rispondere che ha estratto il coltello e lo ha puntato al petto del mio amico intimandogli, parlandogli all'orecchio, di consegnarli il cellulare.
