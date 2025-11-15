Sorpreso a spacciare a Fiorano, sperona la polizia: arrestato marocchino

La polizia di Sassuolo ha arrestato un marocchino di 24 anni, irregolare sul territorio nazionale, per spaccio di sostanza stupefacente.
Nella giornata di ieri, intorno alle 18, una pattuglia ha notato a Fiorano un’autovettura in sosta con uomo a bordo, intento ad effettuare uno scambio dal finestrino con un'altra persona che si era avvicinata al veicolo.
Alla vista della Polizia, il 24enne, nel tentativo di darsi alla fuga, ha ingranato la retromarcia urtando violentemente l’autovettura di servizio, per poi ripartire in avanti colpendo la vetrina di un negozio.
L’indagato, bloccato dagli agenti, è stato trovato in possesso di 43 dosi di cocaina per complessivi 31,12 grammi di sostanza stupefacente e di 2.140 euro in contanti.
Oggi il Gip ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora.