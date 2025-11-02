Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena-Juve Stabia: modifiche alla viabilità in zona stadio-stazione

Fischio di inizio alle ore 15 ma limitazioni già dalle ore 7

Oggi alle ore 15.00 si gioca la partita di calcio Modena-Juve Stabia

Ecco le modifiche alla #viabilità in zona #stadio Braglia


Dalle ore 7 del mattino è vietata la sosta in piazza Tien An Men, in viale Monte Kosica, viale Montecuccoli e viale Fontanelli


Dalle ore 11 circa, inoltre, scattano progressivamente le chiusure al transito in viale Montecuccoli, in piazza Tien An Men, in viale Monte Kosica e in viale Fontanelli.

Limitazioni temporanee alla circolazione potranno verificarsi anche in zona Stazione.

Per chi si sposta da nord a sud di Modena è consigliato il transito sul cavalcavia di via Ciro Menotti, se diretto in zone centrali, o per la tangenziale se diretto in zone più periferiche.



