Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

La portavoce Paola Aime consegna una lettera aperta ad Alessandro Borghese durante le riprese di 4 Ristoranti

In occasione delle riprese a Modena del celebre programma televisivo 4 Ristoranti, la portavoce di Europa Verde Modena, Paola Aime, ha consegnato ad Alessandro Borghese una lettera aperta rivolta ai ristoratori modenesi. L’obiettivo è sensibilizzare il settore della ristorazione ad ampliare la propria offerta inserendo almeno un piatto vegetariano per ogni portata, dal primo al dolce.

'Non si tratta di imporre scelte, ma di ampliare le possibilità - spiega Aime -. Sempre più cittadini e visitatori chiedono opzioni sostenibili, etiche e rispettose dell’ambiente e del benessere animale. I ristoranti che offrono alternative vegetali non solo rispondono a un’esigenza crescente, ma contribuiscono concretamente alla riduzione dell’impatto ambientale senza rinunciare alla qualità e alla tradizione'.

La richiesta di Europa Verde si inserisce in un percorso più ampio legato alla transizione ecologica e alla promozione di modelli alimentari più sostenibili, capaci di coniugare gusto, innovazione e responsabilità. 'Modena è una capitale gastronomica, e proprio per questo può essere un esempio positivo per tutto il Paese', prosegue Aime.

La lettera aperta, consegnata direttamente al conduttore durante le registrazioni, invita Borghese e i ristoratori protagonisti della puntata a diventare ambasciatori di un cambiamento virtuoso, dando spazio alla creatività vegetale nei menù senza snaturare l’identità culinaria del territorio. Europa Verde auspica che questo gesto simbolico possa stimolare un confronto costruttivo sul ruolo della ristorazione nella sostenibilità ambientale e sociale.

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

