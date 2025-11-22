Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, doccia gelata dal Mit: 'Complanarina ferma per colpa di Autostrade, mancano 82 milioni'

Modena, doccia gelata dal Mit: 'Complanarina ferma per colpa di Autostrade, mancano 82 milioni'

Mezzetti: 'Rimaniamo sconcertati perchè in questo scontro a perderci è Modena e i suoi cittadini'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Udicon
'In merito alla lettera inviata da Autostrade per l'Italia al ministero delle Infrastrutture sul 'caos Complanarina', si rimanda al mittente con sconcerto l'affermazione del concessionario Aspi a riguardo dei ritardi per l'approvazione della suddetta complanare di Modena'. E' quanto riporta il ministero delle Infrastrutture e Trasporti in un comunicato. 'L'istruttoria sul progetto presentato è pronta da tempo. Ciò che blocca l'approvazione del decreto è che il costo inizialmente stimato da Aspi per un importo di 49 milioni di euro, finanziati nel Pef attuale; oggi per realizzarlo necessita di 131 milioni di euro, quasi tre volte tanto. Il progetto di Modena quindi risulta non finanziato per 82 milioni di euro'.

Il commento del sindaco

'Purtroppo facevamo bene ad essere preoccupati quando ho scritto al Ministro Salvini all'inizio dell'estate. La cifra emersa oggi non solo non è contenuta nella risposta che ci ha fornito il ministero a inizio settembre ma neanche nella richiesta di informazioni dei parlamentari Vaccari e Guerra di qualche settimana fa. Possiamo capire che MIT e ASPI abbiano un confronto aperto rilevantissimo su tutte le opere nazionali, ma questa è una piccola opera, seppur rilevantissima per il territorio, con un cantiere quasi alla fine - a parlare è il sindaco di Modena Massimo Mezzetti -.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
È loro compito lavorare a Roma per risolvere i problemi senza inutili polemiche mediatiche. Rimaniamo sconcertati perchè in questo scontro a perderci è Modena e i suoi cittadini che non vedono la conclusione di un'opera strategica attesa da quasi 25 anni. Ci vuole responsabilità nel rapporto con i territori e le amministrazioni locali. Per questo chiediamo urgentemente chiarimenti e un incontro al MIT e Autostrade che ci permetta di capire l'esatta situazione cantieristica dell'opera, dell'atteso decreto autorizzativo e cosa impedisca che la si porti finalmente a termine. Se a questo questa comunicazione di oggi sommiamo la preannunciata soppressione dell’unica fermata serale dell’Alta Velocità sulla Roma-Milano mi chiedo quanto tenga la destra al governo del Paese al nostro territorio. Presumo poco o nulla e mi aspetterei una iniziativa sollecita delle nostre opposizioni nei confronti del Ministero'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Il girone d’andata per le ragazze del Volley Modena si chiude sul campo di Busto Arsizio

Il girone d’andata per le ragazze del Volley Modena si chiude sul campo di Busto Arsizio

Modena domani ospita il SudTirol: avversario da non sottovalutare

Modena domani ospita il SudTirol: avversario da non sottovalutare

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

Separazione delle carriere: Forza Italia si mobilità per il si alla riforma

Separazione delle carriere: Forza Italia si mobilità per il si alla riforma

'Premi ai medici che prescrivono meno? Bufera su Altini è eccessiva'

'Premi ai medici che prescrivono meno? Bufera su Altini è eccessiva'

Modena, festa per i 100 anni di Franca Battistini

Modena, festa per i 100 anni di Franca Battistini

Spazio ADV dedicata a Mostra Taysir Batniji
Articoli più Letti Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Modena, Hera realizzerà un centro rifiuti a Ponte Alto: il Comune ha comprato il terreno per 403mila euro

Modena, Hera realizzerà un centro rifiuti a Ponte Alto: il Comune ha comprato il terreno per 403mila euro

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti La targa dedicata agli Asburgo-Este svelata tra le polemiche e senza autorità

La targa dedicata agli Asburgo-Este svelata tra le polemiche e senza autorità

Il Tribunale delle Acque sentenzia: alluvione 2020 causata da incuria

Il Tribunale delle Acque sentenzia: alluvione 2020 causata da incuria

È morta Ornella Vanoni, aveva 91 anni

È morta Ornella Vanoni, aveva 91 anni

Esce dal centro rimpatri di Roma, fermato a Modena su una bici rubata

Esce dal centro rimpatri di Roma, fermato a Modena su una bici rubata