Scontri al rave di Campogalliano, sfondato cordone dei controlli: camper tampona la polizia

Tensione e scontri questa sera durante le operazioni di deflusso dei partecipanti al rave di Campogalliano. Le forze dell'ordine hanno organizzato un cordone di controlli all’uscita con blocchi in cemento obbligando tutti i ragazzi ad uscire su via XXV Luglio dove era prevista la verifica di ogni mezzo con relativi occupanti, cercando di identificare gli organizzatori.

Dopo un’attesa di un paio d’ore un camper e un’auto, usciti dal rave, hanno sfondato un primo blocco e, giunti alla uscita di via XXV Luglio, hanno colpito due auto della polizia. Le forze dell’ordine hanno poi bloccato entrambi i mezzi imponendo l’uscita di tutti gli occupanti del camper. Intanto continua la situazione di stallo rispetto alle centinaia di persone ancora presenti nello stabilimento ex Bugatti con tutti i mezzi, mentre una buona parte dei partecipanti si sono allontanati prendendo la via dei campi che costeggiano il capannone.