Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rave a Campogalliano: scontri con la polizia, 9 persone arrestate

Rave a Campogalliano: scontri con la polizia, 9 persone arrestate

Una persona è stata arrestata dalla polizia per droga, una per resistenza a pubblico ufficiale e le altre sette per lesioni personali e resistenza

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Udicon

Nove persone sono state arrestate e quasi tremila identificate al termine del rave party di Halloween nell'ex fabbrica della Bugatti di Campogalliano dopo gli scontri con la polizia e le tensioni nella notte documentate da La Pressa. Una persona è stata arrestata dalla polizia per droga, una per resistenza a pubblico ufficiale e le altre sette per lesioni personali e resistenza.

Sono state identificate 2.805 persone e controllati 576 veicoli. Sono stati sequestrati: un coltello, un furgone, un camper, due auto e varie attrezzature musicali.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Lega Modena: 'Rave di Campogalliano, chi pagherà i danni?'

Lega Modena: 'Rave di Campogalliano, chi pagherà i danni?'

Rave ex Bugatti: l'area si sta svuotando lentamente dopo una notte di tensione

Rave ex Bugatti: l'area si sta svuotando lentamente dopo una notte di tensione

Il rave non finisce, scontri con le forze dell'ordine all'uscita

Il rave non finisce, scontri con le forze dell'ordine all'uscita

Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

'Rave ex Bugatti, immagini indegne: il sindaco riferisca in Consiglio'

'Rave ex Bugatti, immagini indegne: il sindaco riferisca in Consiglio'

Rave Campogalliano, Giacobazzi (Fi): 'Grazie a forze dell’ordine, ora individuare i responsabili'

Rave Campogalliano, Giacobazzi (Fi): 'Grazie a forze dell’ordine, ora individuare i responsabili'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli più Letti Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti 3 novembre, scatta l'ordinanza Mezzetti: in centro musica spenta alle ore 23

3 novembre, scatta l'ordinanza Mezzetti: in centro musica spenta alle ore 23

Rave abusivo all’ex Bugatti: controlli intensificati, nessuno sgombero forzato, iniziato il deflusso

Rave abusivo all’ex Bugatti: controlli intensificati, nessuno sgombero forzato, iniziato il deflusso

Modena-Juve Stabia: modifiche alla viabilità in zona stadio-stazione

Modena-Juve Stabia: modifiche alla viabilità in zona stadio-stazione

No alla Bretella e al disboscamento: presidio e appello a Marzaglia

No alla Bretella e al disboscamento: presidio e appello a Marzaglia