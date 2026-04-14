Omicidio a Ravenna: 29enne ucciso con una coltellata al collo

Omicidio nella notte a Ravenna. Un 29enne di origine senegalese è stato trovato ucciso con ferita da arma da taglio al collo in zona Darsena. Non distante è stato trovato ferito un 36enne del Mali, che è stato portato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Via Antico Squero è stata chiusa per i rilevamenti. Sul posto sono arrivati anche Polizia, Guardia di Finanza e la pm di turno. Le due persone potrebbero essere legate a uno stesso fatto.

L'allarme è stato lanciato attorno alle 4 da altri extracomunitari che vivono in capannoni abbandonati non distanti dal luogo in cui è stata rinvenuta la vittima e che sono stati attirati dalle urla. I carabinieri del nucleo Investigativo stanno cercando di capire con che tipo di arma il giovane sia stato accoltellato al collo. La pista di una lite tra i due è al momento la più battuta anche se non si escludono ulteriori scenari.