Rave ex Bugatti: l'area si sta svuotando lentamente dopo una notte di tensione

Scontri nella notte agli accessi di via XXV Luglio e viale della Resistenza

L’accordo nella notte e il deflusso controllato all’alba

Campogalliano verso la normalità

Dopo ore di tensione e momenti di scontro tra forze, provocati dal tentativo di uscire in massa anche con auto e camper evitando l'identificazione, e a seguito del tentativo di tre mezzi di forzare e di sfondare il posto di blocco istituito con mezzi antisommossa su Dio 25 luglio, le operazioni di uscita dall'area ex Bugatti di Campogalliano sono riniziate all'alba. Con onde flusso lento e costante di auto, camper, persone.La Pressa ha seguito in diretta tutte le fasi di una concitata serata trascorsa per tutti sotto la pioggia battente.La serata di domenica era degenerata intorno alle 22, quando un migliaio di partecipanti avevano tentato di abbandonare l’area in massa senza farsi identificare. Ammassandosi al cancello che affaccia sui via XXV Luglio.Due auto e un camper hanno cercato di approfittare del permesso concesso a quest’ultimo per avanzare verso l’uscita, ma nel tentativo di forzare i due posti di blocco di via XXV Luglio mettendo a rischio anche agenti e militari schierati.fallito il tentativo su via XXV Luglio le persone all'interno hanno provato ad uscire con il loro mezzi e in grande numero dall'accesso uscita su viale della Resistenza.Qui le forze dell’ordine hanno risposto con un fitto lancio di lacrimogeni e un cordone di mezzi su viale della Resistenza, bloccando il tentativo di sfondamento e impedendo il deflusso incontrollato.Dopo ore di stallo, una mediazione tra organizzatori e autorità ha portato a un accordo nelle prime ore del mattino. Dalle ore 4 è iniziato il lento deflusso dei circa 300 veicoli ancora parcheggiati all’interno dell’ex area industriale, con circa 1.200 persone – meno della metà rispetto ai partecipanti presenti il giorno precedente – che hanno potuto lasciare l’area in modo ordinato.Molti dei giovani che avevano tentato di uscire a piedi in serata con l'intenzione di rientrare, si sono trovati bloccati all’esterno, impossibilitati a rientrare per recuperare i propri oggetti. A decine quello che hanno trascorso la notte all'esterno nei piazzali dei parcheggi o all'interno delle loro auto. Con targhe anche straniere soprattutto da Francia ma anche da Germania e OlandaLo sgombero è stato organizzato anche per permettere il regolare riavvio delle attività produttive della zona industriale di Campogalliano, che si affaccia proprio sulle arterie principali di via XXV Luglio e viale della Resistenza.Le operazioni si stanno ora svolgendo conrelativa tranquillità, anche se la circolazione lungo la provinciale e nella zona industriale intorno all'area ex Bugatti, rimane congestionata a causa dell’immissione dei numerosi veicoli in uscita.Sul posto restano presidiate le vie di accesso principali da parte di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale, per garantire che il deflusso si concluda senza nuovi episodi di tensione.