Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'

In una nota l'Ausl replica alla Cgil che aveva parlato di un intervento dell'ambulanza dopo 20 minuti, in assenza di defibrillatore sul posto

'In riferimento all’evento occorso il 1° dicembre presso il Centro Logistico di Poste Italiane a Modena, nel porgere le condoglianze ai familiari e colleghi del signore purtroppo deceduto, l'Azienda Usl ritiene opportuno precisare che l’assistenza sanitaria del 118 è stata attivata contestualmente alla telefonata di segnalazione dell'emergenza in atto. In tempi brevissimi infatti sono stati inviati e sono giunti sul posto due mezzi avanzati, sia l'automedica (sul posto dopo 9 minuti) che, a seguire, l’ambulanza, garantendo la massima tempestività nell’intervento'. Così, in una nota l'Ausl replica alla Cgil che aveva parlato di un intervento dell'ambulanza dopo 20 minuti, in assenza di defibrillatore sul posto.

'Il paziente ha ricevuto assistenza sanitaria qualificata e il trasporto in Pronto Soccorso è avvenuto senza ritardi. Purtroppo non sempre quanto messo in campo consente di ripristinare le funzioni vitali, come in questo caso. L’Azienda ritiene però importante rassicurare i cittadini che il sistema di emergenza ha operato con la massima efficienza e rapidità, nel rispetto dei protocolli previsti'.

