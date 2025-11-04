Rave Campogalliano, Rando (Pd): 'Sicurezza frutto di partecipazione e dialogo, non manganelli'

'L’illegalità va sempre condannata: violazioni, occupazioni non autorizzate, traffico di sostanze, rave abusivi come quello di due sere fa a Campogalliano, non sono accettabili. Voglio però richiamare un’altra immagine, altrettanto importante. In un precedente evento di poche stagioni fa, molti giovani si erano spontaneamente messi a ripulire i luoghi occupati: un gesto di cura verso lo spazio, verso la comunità, verso se stessi. È un messaggio che dobbiamo cogliere: dietro la musica, dietro l’aggregazione, spesso c’è un bisogno autentico di espressione, di libertà, di comunità, che non può essere ridotto esclusivamente a problema di ordine pubblico'. A parlare è la senatrice Enza Rando, responsabile Legalità della Segreteria nazionale del Partito Democratico.





'Le forze dell’ordine hanno un ruolo fondamentale: garantire la legalità, tutelare la sicurezza, intervenire dove serve - e per questo va a loro un grande ringraziamento - ma hanno anche la possibilità e la responsabilità di promuovere un approccio di dialogo e di individuazione del disagio sommerso. Il governo, invece, continua a scegliere la via securitaria: moltiplica i reati, inasprisce le pene, senza mai articolare proposte strutturate di ascolto, spazi, opportunità per i giovani, colpendo solo il sintomo e non le cause - continua la Rando -. La vera sicurezza è anche educazione, partecipazione, costruzione di fiducia, e quei giovani che avevano raccolto sacchi di rifiuti nei capannoni abbandonati ci ricordano che la comunità si rafforza con dialogo e cura, non con manganelli e divieti. Per questo voglio ringraziare infinitamente le associazioni di volontariato del territorio, sempre presenti e attente, anche in queste delicate occasioni'.