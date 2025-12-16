Sanità, anche Montecreto e Fanano votano si, il progetto Ausl per la montagna approvato all'unanimità

Il progetto Montagna illustrato dal presidente della provincia e sindaco PD di Palagano Fabio Braglia: via all'ospedale virtuale, puntiamo su tecnologia e volontariato'Sono molto emozionato e soddisfatto perché oggi si vota un piano rivoluzionario e importante per la montagna del quale ringrazio l'Ausl'. Una emozione, la sua, che dichiaratamente non riesce a trattenere nella conferenza stampa che ha anticipato l'avvio della riunione della conferenza.
Braglia ha sottolineato due dei sei punti che definiscono la struttura del progetto montagna (elencati sotto). Partendo dall'utilizzo della tecnologia a supporto della telemedicina e del cosiddetto 'Virtual Hospital' che consentirà visite a distanza, da casa o dai presidi territoriali come le case di comunità, attraverso l'utilizzo di infermieri specializzati in collegamento con centrali operative in hub come il Policlinico.
Voglio sottolineare che si tratta di servizi che non vanno a sostituirne altri ma che si vanno ad aggiungere. Una tecnologia che - sottolinea Braglia -andrà a potenziare anche i mezzi di soccorso di base, quelli con i volontari a bordo dove saranno installate strumentazioni che permetteranno anche agli operatori volontari di mettersi in contatto con lo specialisti per gestire emergenze più complesse Da qui la sottolineatura sull'utilizzo maggiore del volontariato sia per l'emergenza urgenza sia nella rete di assistenza di base,
I punti del progetto AuslIl progetto per la sanità in montagna si sviluppa attraverso una serie di azioni mirate.
1) Rafforzamento della rete territoriale: si punta a creare ambulatori dedicati alle urgenze di bassa complessità, a organizzare team medici e infermieristici di prossimità nelle aree più isolate e a dotare i professionisti di nuove tecnologie per migliorare l’assistenza.
2) Telemedicina e della rete digitale integrata. L’obiettivo è ridurre gli spostamenti dei pazienti verso i centri specialistici, offrendo diagnosi e terapie direttamente sul territorio. Ogni Comune, a partire dalle Case della Comunità, sarà dotato di strutture fisiche e digitali capaci di connettere i cittadini con gli specialisti provinciali e regionali.
3) Rete dell’emergenza: la garanzia di mezzi di soccorso avanzato (solo con infermieri per l'alto Frignano), operativi 24 ore su 24 e il sostegno alle associazioni di volontariato.
4) Approccio “One Health”: mette in relazione la salute umana, animale e ambientale. La montagna diventa così un laboratorio naturale per sviluppare strategie condivise, anche attraverso la collaborazione con l’Ente Parchi Emilia Centrale.
Accanto a queste azioni, il progetto prevede il coinvolgimento diretto della comunità per contrastare la solitudine e rafforzare la rete sociale, con iniziative come gli “agenti di prossimità” e la “prescrizione sociale”. È inoltre prevista la nascita di una Scuola della salute della montagna, in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, che fungerà da spazio formativo e di ricerca, con uno sguardo anche alle esperienze internazionali già consolidate.
Cronoprogramma dell'attuazione del PianoPrima fase, già avviata, di attivazione di televisite assistite iniziando da quelle diabetologiche ed ECG; a gennaio 2026 verrà avviato il teleconsulto, le spirometrie e le video-dermatoscopie, cui si aggiunge, nel territorio di Montefiorino, l’holter. In corso d’anno saranno consolidati i percorsi con estensione ad altre tecnologie e ad altre sedi.
Nessuna tempistica definita per il potenziamento del servizio di Elisoccorso per l'emergenza urgenza
