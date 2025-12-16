Sanità, anche Montecreto e Fanano votano si, il progetto Ausl per la montagna approvato all'unanimità





Il progetto Montagna illustrato dal presidente della provincia e sindaco PD di Palagano Fabio Braglia: via all'ospedale virtuale, puntiamo su tecnologia e volontariato





I punti del progetto Ausl

Cronoprogramma dell'attuazione del Piano

Come anticipato da La Pressa, pare sia bastato l'impegno da parte dell'Ausl su una non meglio definita possibilità di valutare il potenziamento dei mezzi di soccorso avanzato, medici o infermieristici durante i periodi di maggiore presenza turistica nel territorio montano, per fare crollare quella che dall'estate scorsa pareva, con tanto di manifestazioni di piazza, essere una granitica opposizione dei sindaci dell'alto Frignano, contrari alla decisione dell'Ausl di togliere il medico di emergenza territoriale, ovvero il medico su mezzo avanzato del 118. Perché oggi, nella riunione della Conferenza Territoriale socio sanitaria, al momento di votare il piano Ausl, anche i sindaci di Fanano Stefano Muzzarelli (che ricordiamo a capo del corteo di protesta per riavere il medico tolto dall'Ausl) e il sindaco di Montecreto, hanno detto si. Nonostante il no netto e confermato a qualsiasi ipotesi di avere il messo con medico a bordo a disposizione per l'emergenza-urgenza, così come era prima della sospensione, dal 30 giugno, del medico di emergenza territoriale. Un si che ha completato con l'unanimità l'approvazione del documento.Motivando la soddisfazione del direttore generale Ausl Altini, della dirigenza Ausl e di un emozionato presidente della provincia e sindaco PD di Palagano Fabio Braglia.'Sono molto emozionato e soddisfatto perché oggi si vota un piano rivoluzionario e importante per la montagna del quale ringrazio l'Ausl'. Una emozione, la sua, che dichiaratamente non riesce a trattenere nella conferenza stampa che ha anticipato l'avvio della riunione della conferenza.Braglia ha sottolineato due dei sei punti che definiscono la struttura del progetto montagna (elencati sotto). Partendo dall'utilizzo della tecnologia a supporto della telemedicina e del cosiddetto 'Virtual Hospital' che consentirà visite a distanza, da casa o dai presidi territoriali come le case di comunità, attraverso l'utilizzo di infermieri specializzati in collegamento con centrali operative in hub come il Policlinico.Voglio sottolineare che si tratta di servizi che non vanno a sostituirne altri ma che si vanno ad aggiungere. Una tecnologia che - sottolinea Braglia -andrà a potenziare anche i mezzi di soccorso di base, quelli con i volontari a bordo dove saranno installate strumentazioni che permetteranno anche agli operatori volontari di mettersi in contatto con lo specialisti per gestire emergenze più complesse Da qui la sottolineatura sull'utilizzo maggiore del volontariato sia per l'emergenza urgenza sia nella rete di assistenza di base,Tra gliesempi per confermare la rivoluzione il presidente Braglia cita il caso di diabetici che anziché spostarsi per visite programmate verso la pianura, potranno effettuare direttamente da casa o dal presidio territoriale accertamenti che saranno trasmessi e valutati in line al fine di valutare direttamente ed evitare l'opportunità di uno spostamento. Oggi da casa si possono utilizzare retinografi o l'elettrocardiografi collegati a distanza.Il progetto per la sanità in montagna si sviluppa attraverso una serie di azioni mirate.si punta a creare ambulatori dedicati alle urgenze di bassa complessità, a organizzare team medici e infermieristici di prossimità nelle aree più isolate e a dotare i professionisti di nuove tecnologie per migliorare l’assistenza.L’obiettivo è ridurre gli spostamenti dei pazienti verso i centri specialistici, offrendo diagnosi e terapie direttamente sul territorio. Ogni Comune, a partire dalle Case della Comunità, sarà dotato di strutture fisiche e digitali capaci di connettere i cittadini con gli specialisti provinciali e regionali.a garanzia di mezzi di soccorso avanzato (solo con infermieri per l'alto Frignano), operativi 24 ore su 24 e il sostegno alle associazioni di volontariato.È previsto un sistema di collegamento video tra gli equipaggi del 118 e gli specialisti ospedalieri, insieme al potenziamento della rete di defibrillatori. In base alla presenza turistica potranno essere rafforzati i mezzi di soccorso, mentre a livello regionale si lavora per un utilizzo più esteso dell’elisoccorso grazie a nuove tecnologie di navigazione.4)mette in relazione la salute umana, animale e ambientale. La montagna diventa così un laboratorio naturale per sviluppare strategie condivise, anche attraverso la collaborazione con l’Ente Parchi Emilia Centrale.Accanto a queste azioni, il progetto prevede il coinvolgimento diretto della comunità per contrastare la solitudine e rafforzare la rete sociale, con iniziative come gli “agenti di prossimità” e la “prescrizione sociale”. È inoltre prevista la nascita di una Scuola della salute della montagna, in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, che fungerà da spazio formativo e di ricerca, con uno sguardo anche alle esperienze internazionali già consolidate.Prima fase, già avviata, di attivazione di televisite assistite iniziando da quelle diabetologiche ed ECG; a gennaio 2026 verrà avviato il teleconsulto, le spirometrie e le video-dermatoscopie, cui si aggiunge, nel territorio di Montefiorino, l’holter. In corso d’anno saranno consolidati i percorsi con estensione ad altre tecnologie e ad altre sedi.Nessuna tempistica definita per il potenziamento del servizio di Elisoccorso per l'emergenza urgenza