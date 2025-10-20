Oltre 10.000 giovani minori in contatto con la Neuropsichiatria Ausl Modena
Nel 2024 il 9,7 della popolazione minorile residente in provincia di Modena. Per tutta la giornata se ne parla con esperti a La Tenda di Modena nell'ambito di Màt
La Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (Sinpia),che sottolinea l'importanza di intervenire precocemente già in età evolutiva e di non trascurare i campanelli d'allarme nei bambini (disturbi permanenti del sonno; disregolazione emotiva; deficit di attenzione; difficoltà nelle relazioni sociali; ritardo nelle funzioni comunicative; disturbi alimentari).
I numeri confermano che il tema della salute mentale dei giovani richiede interventi urgenti ed efficaci. Per metterli in atto, però, bisogna andare alla radice di questi problemi e comprendere le cause dei disturbi mentali che colpiscono bambini e adolescenti. Nei loro studi, OMS e UNICEF sottolineano che i fattori di rischio sono molteplici e spesso interconnessi.
Tra i più rilevanti vi sono le esperienze traumatiche, come abusi, trascuratezza, violenze domestiche o separazioni familiari difficili, che segnano in modo profondo lo sviluppo emotivo e cognitivo dei minorenni.Accanto ai traumi, un ruolo chiave è giocato dalle pressioni scolastiche e sociali, che negli ultimi anni si sono intensificate. La competizione scolastica, la paura di fallire e l'ansia da prestazione contribuiscono a generare insicurezza e stress, soprattutto in assenza di adeguati strumenti di supporto psicologico. A ciò si aggiunge l'influenza dei social media, che, sebbene offrano spazi di espressione e connessione, possono alimentare senso di inadeguatezza, isolamento e dipendenza da approvazione esterna.
Infine, stili di vita poco salutari, come una cattiva alimentazione, la carenza di sonno e la mancanza di attività fisica, possono aggravare sintomi già presenti, contribuendo al peggioramento del benessere psicologico.
