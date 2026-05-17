Strage di Modena, la visita di Mattarella e Meloni ai feriti in ospedale a Baggiovara

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno fatto visita all'ospedale di Baggiovara dove hanno incontrato in forma privata i feriti ricoverati, dopo il gravissimo episodio di ieri pomeriggio a Modena. Non hanno rilasciato dichiarazioni. All'arrivo sono passati davanti a giornalisti e telecamere. 'Grazie presidente' e 'bravo Mattarella' le parole della piccola folla presente, insieme ad un applauso.

All'ospedale di Baggiovara di Modena è arrivato anche Luca Signorelli, l'uomo che ha contribuito a fermare Salim El Koudri e la gente in attesa di Mattarella e Meloni lo riconosce e lo saluta con un applauso. 'Grazie, grazie', risponde lui.

Intanto c'è il figlio, insieme al nonno e a un amico del ragazzo, ad attendere notizie davanti al reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna dove sono ricoverati i due coniugi di 55 anni, travolti ieri dall'auto guidata da Salim El Koudri nel centro di Modena. Il ragazzo, visibilmente provato, addolorato e agitato, ha preferito allontanare i giornalisti senza rilasciare dichiarazioni. Anche il nonno ha scelto di non parlare, restando accanto ai familiari in attesa di aggiornamenti sulle condizioni della coppia. I due coniugi restano ricoverati in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Entrambi sono ancora sedati e le loro condizioni, pur serie, vengono definite stabili dai medici del reparto. La donna, che presenta diversi traumi, resta la paziente più grave, mentre il marito, anche lui politraumatizzato, non sarebbe più in immediato pericolo di vita.

