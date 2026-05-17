'Questa sera invito tutta la cittadinanza al presidio di vicinanza e solidarietà alle vittime e alle loro famiglie. Facciamo comunità di fronte all’orrore che la nostra città ha vissuto ieri. È il tempo di unirci e non di dividerci'. Così, il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, questa mattina ha invitato la città un momento di incontro questa sera alle 19 in piazza Grande. 'In questo momento drammatico occorre che la città si unisca contro chi vuole seminare odio - ha detto Mezzetti -. Seguiamo l'esempio dei cittadini che hanno bloccato l'uomo che si è reso protagonista di questa strage che ha dimostrato coraggio e senso civico'.
Mezzetti chiama Modena in piazza Grande stasera: 'Facciamo comunità di fronte all’orrore'
'Seguiamo l'esempio dei cittadini che hanno bloccato l'uomo che si è reso protagonista di questa strage che ha dimostrato coraggio e senso civico'
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