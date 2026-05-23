Gasolio, taglio accise dimezzato: a Modena il prezzo schizza oltre i 2,1 euro

'Prima le rassicurazioni più volte ripetute del Ministro Giorgetti, tanto da creare una generale tranquillità rispetto alla conferma della riduzione delle accise su gasolio e benzina. Poi la sorpresa di un decreto che dimezza il taglio sul gasolio, che da 20 centesimi passa a 10 fino al 6 giugno, chiarendo che dopo quella data le riduzioni, ormai minime, saranno superate. Allo stesso tempo le risorse risparmiate sono state dirottate verso il mondo agricolo e verso gli autotrasportatori, che hanno subito annunciato lo stop allo sciopero dei TIR'. Così, in una nota, Federconsumatori.
'Continuano i pasticci di un Governo che doveva mettere mano alla riduzione strutturale delle accise e invece le ha aumentate. Tutto questo mentre la Commissione Europea prevede una inflazione in Italia al 3,2%, forse ottimistica in un Paese che non è in grado di esercitare il minimo controllo sull'evoluzione dei prezzi e sulle speculazioni, dal carrello della spesa alla pompa di benzina.
In Emilia Romagna ieri si registrava un sostanziale allineamento tra il prezzo medio del gasolio e quello della benzina, con una differenza di appena 3 millesimi di euro. Stamattina alle 8.30, quando
la quasi totalità degli operatori non aveva ancora messo mano agli adeguamenti, il differenziale restava minimo, seppur raddoppiando a 6 millesimi di euro.
via Vignolese, il diesel è a 1.884 euro al litro. Stesso prezzo in due distributori, a Serramazzoni e a Pavullo. Quindi di nuovo Baggiovara, dove un diverso distributore propone il diesel a 1.898.
Otto i distributori a 1.899: due a Bomporto, due a San Cesario, due a Modena, uno a Pavullo e uno a Carpi, in Traversa San Giorgio. All'opposto, rispetto ai distributori più cari, citiamo solo alcuni casi emblematici: alle 08:58 di stamattina un distributore di Soliera ha portato il prezzo del diesel a 2,171 euro.