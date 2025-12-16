Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, consegnati a Vip Modena i doni raccolti con l’iniziativa 'Dona un Sorriso'

Modena, consegnati a Vip Modena i doni raccolti con l’iniziativa 'Dona un Sorriso'

Eurosets ha donato giocattoli, libri e materiale creativo destinati, attraverso l’attività di volontariato e clown in corsia di Vip Modena, agli ospedali

2 minuti di lettura
In occasione del Natale, Eurosets - azienda italiana che si occupa di progettazione e produzione di dispositivi medici avanzati, parte del Gruppo Villa Maria - ha promosso nuovamente il progetto solidale “Dona un Sorriso”, realizzato in collaborazione con VIP Modena – Viviamo In Positivo (Vip Italia Odv), con l’obiettivo di regalare un momento di gioia e leggerezza a chi sta vivendo situazioni di disagio fisico o sociale.

L’iniziativa ha coinvolto tutti i dipendenti di Eurosets, chiamati a donare giocattoli, libri e materiale creativo destinati, attraverso l’attività di volontariato e clown in corsia di Vip Modena, alle associazioni e ai reparti ospedalieri del territorio.

Le donazioni sono state raccolte da Eurosets e affidate, durante l’aperitivo natalizio aziendale, ai volontari di Vip Modena, che provvederanno alla distribuzione in particolare a due associazioni partner del progetto: “Aut-Aut” di Castelnuovo Rangone, ente che offre supporto fondamentale a ragazzi autistici e alle loro famiglie, con attività educative, ricreative e inclusive; e alla Comunità Terapeutica Residenziale “La Torre – Gruppo Ceis” di Modena, realtà che accoglie persone in percorsi di cura e riabilitazione.

“La nostra missione di clownterapia è alleggerire il peso della degenza e contribuire a rendere più lieve la permanenza in ospedali, strutture sanitarie e comunità terapeutiche e di recupero – afferma Gabriella Corazza, presidente di Vipmo odv –.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
La nostra mission include progetti sociali focalizzati su inclusione e autostima, come i Laboratori del Buonumore che utilizzano le tecniche del clown, anche in modo adattato, per abbattere le barriere, stimolare l'interazione sociale e promuovere il benessere emotivo in contesti di disagio e disabilità. A nome mio e di tutta Vipmo desidero esprimere la nostra più sentita gratitudine a Eurosets e a tutto il suo personale per questa manifestazione di generosità, solidarietà e premura verso chi si trova in condizioni di minore fortuna'.

Inoltre, parte dei doni sarà consegnata anche all’Ospedale di Carpi (reparti di Pediatria, Nefrologia, Neurologia, Lungodegenza), all’Ospedale di Mirandola (reparti di Chirurgia/Ortopedia, MPA – Medicina Post Acuti, Area Medica di Pneumologia, Cardiologia, Lungodegenza, e Pronto Soccorso), e all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena (reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica).

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, un fiore per il Tricolore italiano e per protestare contro la lapide sbagliata su Palazzo ducale

Modena, un fiore per il Tricolore italiano e per protestare contro la lapide sbagliata su Palazzo ducale

Contromano sulla Modena-Sassuolo: schianto frontale

Contromano sulla Modena-Sassuolo: schianto frontale

Partecipate Modena: in Commissione Fdi vota contro a prescindere, ma non sfiora il 'bubbone' Seta

Partecipate Modena: in Commissione Fdi vota contro a prescindere, ma non sfiora il 'bubbone' Seta

Corte dei conti, errori e criticità nel bilancio dell'Aou di Modena

Corte dei conti, errori e criticità nel bilancio dell'Aou di Modena

Modena capitale del volontariato: eventi per un anno

Modena capitale del volontariato: eventi per un anno

Modena volley espugna Verona: i ragazzi di Giuliani firmano un'impresa

Modena volley espugna Verona: i ragazzi di Giuliani firmano un'impresa

Articoli più Letti Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'

Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Azzardo legale: in Emilia-Romagna giocati 9,5 miliardi in un anno

Azzardo legale: in Emilia-Romagna giocati 9,5 miliardi in un anno

Figurine Panini, finanza e Barbi testimonial: San Felice Banca chiude l'anno così

Figurine Panini, finanza e Barbi testimonial: San Felice Banca chiude l'anno così

Trucco e 'parrucco' per le ospiti della Cra, omaggio degli allievi Ial

Trucco e 'parrucco' per le ospiti della Cra, omaggio degli allievi Ial

Sant'Agostino: da Piazza della cultura a Piazza della 'bruttura'

Sant'Agostino: da Piazza della cultura a Piazza della 'bruttura'