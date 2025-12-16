Modena, consegnati a Vip Modena i doni raccolti con l’iniziativa 'Dona un Sorriso'

In occasione del Natale, Eurosets - azienda italiana che si occupa di progettazione e produzione di dispositivi medici avanzati, parte del Gruppo Villa Maria - ha promosso nuovamente il progetto solidale “Dona un Sorriso”, realizzato in collaborazione con VIP Modena – Viviamo In Positivo (Vip Italia Odv), con l’obiettivo di regalare un momento di gioia e leggerezza a chi sta vivendo situazioni di disagio fisico o sociale.L’iniziativa ha coinvolto tutti i dipendenti di Eurosets, chiamati a donare giocattoli, libri e materiale creativo destinati, attraverso l’attività di volontariato e clown in corsia di Vip Modena, alle associazioni e ai reparti ospedalieri del territorio. Le donazioni sono state raccolte da Eurosets e affidate, durante l’aperitivo natalizio aziendale, ai volontari di Vip Modena, che provvederanno alla distribuzione in particolare a due associazioni partner del progetto: “Aut-Aut” di Castelnuovo Rangone, ente che offre supporto fondamentale a ragazzi autistici e alle loro famiglie, con attività educative, ricreative e inclusive; e alla Comunità Terapeutica Residenziale “La Torre – Gruppo Ceis” di Modena, realtà che accoglie persone in percorsi di cura e riabilitazione.“La nostra missione di clownterapia è alleggerire il peso della degenza e contribuire a rendere più lieve la permanenza in ospedali, strutture sanitarie e comunità terapeutiche e di recupero – afferma Gabriella Corazza, presidente di Vipmo odv –.La nostra mission include progetti sociali focalizzati su inclusione e autostima, come i Laboratori del Buonumore che utilizzano le tecniche del clown, anche in modo adattato, per abbattere le barriere, stimolare l'interazione sociale e promuovere il benessere emotivo in contesti di disagio e disabilità. A nome mio e di tutta Vipmo desidero esprimere la nostra più sentita gratitudine a Eurosets e a tutto il suo personale per questa manifestazione di generosità, solidarietà e premura verso chi si trova in condizioni di minore fortuna'.Inoltre, parte dei doni sarà consegnata anche all’Ospedale di Carpi (reparti di Pediatria, Nefrologia, Neurologia, Lungodegenza), all’Ospedale di Mirandola (reparti di Chirurgia/Ortopedia, MPA – Medicina Post Acuti, Area Medica di Pneumologia, Cardiologia, Lungodegenza, e Pronto Soccorso), e all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena (reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica).