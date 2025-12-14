Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena volley espugna Verona: i ragazzi di Giuliani firmano un'impresa

I ragazzi di coach Alberto Giuliani si impongono nei primi due set per 25-20 e 26-24, poi nel terzo set subiscono la rimonta di Verona e chiudono nel quarto

Importantissima vittoria per il Modena Volley di Verona al quarto set sul campo difficilissimo di Verona.

Si parte con Rana Verona che schiera Christenson-Darlan, Možič-Keita, Cortesia-Vitelli con D’Amico libero e Valsa Group Modena che risponde con Tizi-Oualou-Buchegger, Davyskiba-Porro, Mati-Sanguinetti con Perry libero.

I ragazzi di coach Alberto Giuliani si impongono nei primi due set per 25-20 e 26-24, poi nel terzo set subiscono la rimonta di Verona che vince 25-18. Il quarto e decisivo set sorride ancora al Modena che chiude al fotofinish 25-23.

Foto Modena Volley

