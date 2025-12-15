Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Trucco e 'parrucco' per le ospiti della CRA, omaggio degli allievi Ial

Iniziativa Casa Residenza Anziani ‘Villa Estense’’ di Maranello

Un’attenta manicure, un’acconciatura ben fatta, un velo di trucco, la scelta di uno smalto. Le ospiti della Casa Residenza Anziani ‘Villa Estense’’ di Maranello questa mattina si sono lasciate ‘coccolare’ dagli allievi dell’Accademia IAL dell’Estetica e del Benessere di Ferrara, ragazzi e ragazze tra i 16 e i 19 anni che le hanno preparate con cura in vista delle Feste di Natale.
L’iniziativa è stata proposta e sviluppata da IAL Emilia-Romagna, in collaborazione con il Comune di Maranello e con la stessa struttura per anziani situata a Torre Maina.
 

'Attraverso questo progetto - afferma il presidente di Ial Emilia-Romagna, Ciro Donnarumma - i nostri studenti non si sono limitati a svolgere una mera prova pratica, ma hanno regalato un'occasione di splendore e benessere alle ospiti della CRA. La cura estetica personale fa stare meglio e migliora l’umore, a qualunque età. E per i nostri allievi è stata anche una bella lezione di vita, grazie al contatto umano stabilito con le signore delle quali si sono presi cura, che hanno raccontato loro tanti aneddoti del passato e ripercorso assieme i propri ricordi”.
 

“L’abilità e soprattutto il tatto di questi ragazzi hanno regalato a tutti grandi emozioni - aggiungono il Sindaco di Maranello, Luigi Zironi, e l’Assessore al Welfare Davide Nostrini -.
L’attenzione con cui gli allievi e le allieve dello IAL si sono occupati delle ospiti, chiacchierando e scherzando con loro, ha illuminato i loro visi di felicità. Un’emozione originata dal fatto di aver dato valore all’attesa per un periodo di festa, trascorsa a prepararsi e a farsi belle, a scegliere insieme a questi ragazzi, bravissimi ed educati, il colore dello smalto o una nuova pettinatura. Un’esperienza molto intensa, anche per gli operatori della CRA, per i familiari delle ospiti e per noi amministratori”.
 

