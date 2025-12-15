Trucco e 'parrucco' per le ospiti della CRA, omaggio degli allievi Ial

L’iniziativa è stata proposta e sviluppata da IAL Emilia-Romagna, in collaborazione con il Comune di Maranello e con la stessa struttura per anziani situata a Torre Maina.
'Attraverso questo progetto - afferma il presidente di Ial Emilia-Romagna, Ciro Donnarumma - i nostri studenti non si sono limitati a svolgere una mera prova pratica, ma hanno regalato un'occasione di splendore e benessere alle ospiti della CRA. La cura estetica personale fa stare meglio e migliora l’umore, a qualunque età. E per i nostri allievi è stata anche una bella lezione di vita, grazie al contatto umano stabilito con le signore delle quali si sono presi cura, che hanno raccontato loro tanti aneddoti del passato e ripercorso assieme i propri ricordi”.
“L’abilità e soprattutto il tatto di questi ragazzi hanno regalato a tutti grandi emozioni - aggiungono il Sindaco di Maranello, Luigi Zironi, e l’Assessore al Welfare Davide Nostrini -.