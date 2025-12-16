Contromano sulla Modena-Sassuolo: schianto frontale

Questa notte, intorno a mezzanotte e mezza, i vigili del fuoco del distaccamento di Carpi sono intervenuti per un incidente stradale tra due auto sulla Modena-Sassuolo in direzione Modena. Una delle due vetture viaggiava contromano e ha causato uno scontro frontale con un'utilitaria. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente dell'utilitaria, ferito ed incastrato all'interno dell'abitacolo, per consegnarlo alle cure del personale sanitario presente in posto e mettere la strada in sicurezza.



Redazione Pressa La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec... Continua