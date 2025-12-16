Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Contromano sulla Modena-Sassuolo: schianto frontale

Contromano sulla Modena-Sassuolo: schianto frontale

L'incidente questa notte, intorno a mezzanotte e mezza: ferito il conducente dell'utilitaria

1 minuto di lettura
Questa notte, intorno a mezzanotte e mezza, i vigili del fuoco del distaccamento di Carpi sono intervenuti per un incidente stradale tra due auto sulla Modena-Sassuolo in direzione Modena. Una delle due vetture viaggiava contromano e ha causato uno scontro frontale con un'utilitaria. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente dell'utilitaria, ferito ed incastrato all'interno dell'abitacolo, per consegnarlo alle cure del personale sanitario presente in posto e mettere la strada in sicurezza.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Partecipate Modena: in Commissione Fdi vota contro a prescindere, ma non sfiora il 'bubbone' Seta

Partecipate Modena: in Commissione Fdi vota contro a prescindere, ma non sfiora il 'bubbone' Seta

Corte dei conti, errori e criticità nel bilancio dell'Aou di Modena

Corte dei conti, errori e criticità nel bilancio dell'Aou di Modena

Modena capitale del volontariato: eventi per un anno

Modena capitale del volontariato: eventi per un anno

Modena volley espugna Verona: i ragazzi di Giuliani firmano un'impresa

Modena volley espugna Verona: i ragazzi di Giuliani firmano un'impresa

Le ragazze del Volley Modena lottano ad Altino, ma si arrendono 3-1

Le ragazze del Volley Modena lottano ad Altino, ma si arrendono 3-1

Modena, Ciaccia è il nuovo segretario provinciale del Partito Liberal-democratico

Modena, Ciaccia è il nuovo segretario provinciale del Partito Liberal-democratico

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: gravi all'ospedale, caos in Largo Garibaldi

Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: gravi all'ospedale, caos in Largo Garibaldi

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Montecreto, auto esce di strada e si incendia: salvi i due occupanti

Montecreto, auto esce di strada e si incendia: salvi i due occupanti

Modena, rapina e spaccio: denunciati due marocchini

Modena, rapina e spaccio: denunciati due marocchini

Zona Tempio, arrestato albanese 30enne per furto

Zona Tempio, arrestato albanese 30enne per furto

Carpi, identificati tre rumeni con precedenti per truffa

Carpi, identificati tre rumeni con precedenti per truffa