Figurine Panini, finanza e Barbi testimonial: San Felice Banca chiude l'anno così

Conferenza di fine anno dell'istituto di credito della bassa

La tradizionale conferenza di fine anno di SANFELICE 1893 Banca Popolare si è trasformata in un evento particolare. La presentazione del testimonial della Banca Andrea Barbi e del sostegno alla produzione del film sullla vita di Giuseppe Panini hanno quasi preso il posto di numeri e conti.


Il direttore generale Vittorio Belloi ha aperto la mattinata con un quadro positivo: risultati economici sostenibili, liquidità stabile, qualità del credito in miglioramento e livelli di efficienza sempre più vicini agli standard di sistema. “Guardiamo al 2025 con fiducia – ha sottolineato – e ci aspettiamo una ripresa della domanda di credito nel corso del 2026”.


La sorpresa è arrivata con la presentazione del nuovo testimonial, Andrea Barbi, volto amatissimo della televisione emiliana. Una scelta che parla la lingua del territorio, fondata su radici comuni e autenticità. “In SANFELICE 1893 ho ritrovato i valori della mia terra: concretezza, passione e rispetto per le persone”, ha dichiarato Barbi, sottolineando la naturale sintonia con l’istituto.

Il presidente Flavio Zanini ha poi annunciato la partecipazione della banca alla produzione della fiction dedicata alla Famiglia Panini, realizzata da Indigo Film con Rai Fiction. Una storia modenese che diventa patrimonio collettivo e che debutterà nell’autunno 2026 con una prima assoluta a Modena. Alla conferenza erano presenti anche quattro membri della famiglia Panini, che hanno condiviso ricordi e aneddoti: dalle figurine scambiate a scuola al ruolo centrale della nonna Olga, fino al valore universale della condivisione e delle radici.


La produttrice Francesca Cima ha definito la serie “un racconto che unisce la storia di una famiglia a un’avventura imprenditoriale”, sottolineando l’importanza del sostegno della banca al

cinema come investimento culturale.

Foto dell'autore

