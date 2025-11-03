Rave a Campogalliano: se dal Pd a Fdi è condanna unanime, allora forse quei ragazzi hanno ragione
Pur essendo drogati, non potrebbero essere gli unici che hanno lucidamente capito come girano davvero certe cose?
E poi da dove saltano fuori all’improvviso tutti questi agenti – ai quali va il nostro plauso per la loro abnegazione e professionalità - visto che il PD locale da anni lamenta il sottodimensionamento degli organici? E questo dispiegamento di forze non sarebbe possibile utilizzarlo ogni settimana per fare un rastrellamento di Maranza, Baby Gang e delinquenti abituali nei centri storici, stazioni, parchi e altri luoghi di degrado?
È vero: occupando un immobile privato quei giovani hanno commesso un reato collettivo, del quale ovviamente erano consci e del quale si sono assunti in prima persona la responsabilità. Ma al netto di questo, qualcuno ha capito perché? Qualcuno li ha ascoltati?
E questi, pur essendo drogati, non potrebbero essere gli unici che hanno lucidamente capito come girano davvero certe cose? È per questo che vanno tutti identificati, bloccati, ingabbiati e soprattutto derisi – in modo che non possa passare nessun loro messaggio? Mentre i delinquenti in giro per le strade vanno presi e mollati, presi e mollati, perché servono a far montare l’odio sociale, a far votare FdI 'che bloccherà i porti', a ruota a far votare il PD 'baluardo antifascista', e soprattutto a fare stare a casa la gente a guardare il Grande Fratello e seguire il TG Meloni: che di quella fabbrica non ha mai parlato. E secondo il quale, invece, l’economia italiana veleggia e volteggia come mai dal ventennio.
Ecco che anche un semplice messaggio degli organizzatori di Halloween, distribuito nella chat di una scuola media della bassa, diventa simbolo di questo andazzo.
Ragazzini preadolescenti che lanciano caramelle e petardi, si fregano teschi e spaccano ragnatele: da grandi potrebbero davvero organizzare dei Rave! Con quel “non accompagnati” che getta tutte le colpe su quei genitori irresponsabili che non fanno dolcetto e scherzetto con i figli ai quali sta già crescendo la barba.
Magath
