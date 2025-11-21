Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Separazione delle carriere: Forza Italia si mobilità per il si alla riforma

Insieme al Coordinatore provinciale Giacobazzi i referenti giustizia del partito: 'Il 21 novembre iniziò la persecuzione giudiziaria nei confronti di Silvio Berlusconi. Avanti con una riforma epocale'

Parte la mobilitazione di Forza Italia a sostegno della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere in magistratura, destinata ad approdare al referendum confermativo nei prossimi mesi. Un avvio scelto non a caso oggi, in una data dal forte valore simbolico: il 21 novembre, anniversario dell’inizio delle vicende giudiziarie che coinvolsero Silvio Berlusconi.E' Pier Giulio Giacobazzi, coordinatore provinciale del partito, a sottolinearlo aprendo la conferenza stampa di oggi. Con lui l'Avvocato Enrico Fontana, responsabile giustizia per Forza Italia Modena, e Giammarco Nardini (vice responsabile nazionale dipartimento giustizia Giovani di Forza Italia).Il coordinatore provinciale parla di 'giornata emblematica', ricordando come per gli azzurri il 21 novembre rappresenti “il giorno della giustizia negata”. Da qui la volontà di legare la ricorrenza all’avvio ufficiale di una campagna nazionale di sostegno alla riforma. “Da oggi – afferma Giacobazzi – parte definitivamente il percorso che ci porterà alla formazione dei comitati referendari e alle iniziative sul territorio. Quella della separazione delle carriere è una riforma epocale, fortemente voluta dal Presidente Silvio Berlusconi e di cui l’Italia ha urgente necessità”.A sostenere con forza l’iniziativa e ad illustrare le ragioni del sostegno alla riforma è Gianmarco Nardini: “Chi studia oggi le materie giuridiche dovrebbe guardare questa riforma per ciò che dice realmente, non per ciò che le viene attribuito politicamente.
È un principio semplice: chi trascorre l’intera carriera nella funzione inquirente non può, da un giorno all’altro, ritrovarsi a svolgere la funzione giudicante. È un sistema che la maggior parte dei Paesi occidentali già applica'. Critiche, da parte del referente giustizia di Forza Italia Giovani vengono rivolte a quella parte della sinistra, accusata di aver cambiato posizione: “Per anni ha sostenuto la separazione delle carriere. Oggi invece utilizza la riforma come pretesto per attaccare il governo. Si torni a discutere nel merito: la magistratura continuerà a essere indipendente, come sancito dall’articolo 104 della Costituzione. Forza Italia Giovani lancerà una campagna forte sui territori, Su questo tema, spesso, i ragazzi mostrino più consapevolezza di molti adulti”.A intervenire è anche il responsabile Giustizia di Forza Italia Modena, avvocato penalista Enrico Fontana, che definisce la riforma “storica e attesa da decenni dall’avvocatura'.“Il processo – afferma – è lo strumento più delicato attraverso cui si esercita la giurisdizione e si tutelano i diritti dei cittadini. Gli avvocati che ogni giorno vivono nelle aule dei tribunali sanno bene quanto sia necessario avere un giudice realmente terzo, equidistante dall’accusa e dalla difesa.
Oggi questo non accade: il rapporto tra pubblico ministero e giudice è spesso privilegiato rispetto a quello tra giudice e avvocato. Il legame tra magistrati inquirenti e giudicanti può influenzare anche inconsapevolmente le decisioni. È naturale che si dia maggior credito a chi si conosce, a chi ha condiviso formazione, carriera, talvolta persino la stessa corrente associativa. La separazione delle carriere rimuove questo condizionamento strutturale e diventa una battaglia concreta per la libertà e i diritti dei cittadini”Gi.Ga..
