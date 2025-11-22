Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Targa contestata, Mezzetti: 'Colpito dall'anziano col tricolore spostato a forza'

'Mi chiedo cosa pensi l'ex ministro Giovanardi, che si fa vanto di essere un difensore del tricolore, e se si renda conto del corto circuito che ha creato'

'Sono rimasto molto colpito e dispiaciuto nell'aver visto l'immagine di un cittadino anziano con il tricolore che viene spostato a forza durante lo svelamento di una targa'. A parlare è il sindaco di Modena Massimo Mezzetti a commento di quanto accaduto questa mattina in piazza Roma a Modena (qui). 'Mi chiedo cosa pensi l'ex ministro Giovanardi, che si fa vanto di essere un fiero difensore del tricolore, e se si renda conto del corto circuito che ha creato con l'iniziativa e le sue forzature ideologiche e propagandistiche. Modena non ha certo bisogno di atti che scavino dei solchi' - chiude il sindaco.

 


La Pressa   

