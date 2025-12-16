Gli agenti sono riusciti a intervenire bloccando il giovane e contestandogli il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel frattempo è sopraggiunta anche la pattuglia che aveva intimato l’alt iniziale. Le successive verifiche sul veicolo e sul conducente hanno fatto emergere un quadro di gravi irregolarità: il fuoristrada era privo di copertura assicurativa e di revisione, mentre il conducente guidava con patente scaduta.
Castelfranco, inseguimento per le strade di campagna: finisce la corsa nel fossato
Il conducente, imboccata una strada di campagna particolarmente stretta e insidiosa, ha perso il controllo del mezzo finendo in un fossato
Gli agenti sono riusciti a intervenire bloccando il giovane e contestandogli il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel frattempo è sopraggiunta anche la pattuglia che aveva intimato l’alt iniziale. Le successive verifiche sul veicolo e sul conducente hanno fatto emergere un quadro di gravi irregolarità: il fuoristrada era privo di copertura assicurativa e di revisione, mentre il conducente guidava con patente scaduta.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Nuovo protocollo per l'ordine pubblico: nei locali di intrattenimento e disco nasce il 'referente sicurezza'
Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos
'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'
Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provincia
Operazione Hera, Aimag non molla: lunedì prossimo nuovo vertice a MirandolaArticoli Recenti
Finale Emilia: tentato furto al Lidl, arrestato 64enne pluripregiudicato
'Quel palazzo non può essere abitato': il Comune di Fiorano ricorre al Consiglio di Stato sulla sentenza Tar
Con i fondi PNRR una nuova risonanza magnetica per l'ospedale di Carpi
Fuori sacco, festa al teatro Astoria di Fiorano per i giornalisti del distretto ceramico