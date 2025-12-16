Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelfranco, inseguimento per le strade di campagna: finisce la corsa nel fossato

Il conducente, imboccata una strada di campagna particolarmente stretta e insidiosa, ha perso il controllo del mezzo finendo in un fossato

Ha forzato un posto di controllo, tentando di eludere i controlli della Polizia Locale, ma la fuga è terminata nelle campagne di Castelfranco Emilia, fortunatamente senza coinvolgere altre automobili. Nei giorni scorsi intorno a mezzogiorno, poco fuori dal centro abitato di Castelfranco Emilia, durante un’attività ordinaria di controllo del territorio, una pattuglia della Polizia Locale era impegnata in un posto di controllo quando uno degli agenti ha intimato l’alt a un fuoristrada Toyota. Il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato improvvisamente dandosi alla fuga, effettuando anche manovre azzardate e sorpassi pericolosi. A breve distanza era presente una seconda pattuglia della Polizia Locale che ha immediatamente notato la scena e si è messa all’inseguimento del veicolo in fuga. La corsa si è protratta per alcuni chilometri fino a quando il conducente, imboccata una strada di campagna particolarmente stretta e insidiosa, ha perso il controllo del mezzo finendo in un fossato.


Gli agenti sono riusciti a intervenire bloccando il giovane e contestandogli il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel frattempo è sopraggiunta anche la pattuglia che aveva intimato l’alt iniziale. Le successive verifiche sul veicolo e sul conducente hanno fatto emergere un quadro di gravi irregolarità: il fuoristrada era privo di copertura assicurativa e di revisione, mentre il conducente guidava con patente scaduta.
Il 26enne è stato accompagnato in ospedale, dove ha rifiutato di sottoporsi ai test antidroga, venendo denunciato anche per questo motivo. Per il rifiuto è prevista un’ammenda fino a 12mila euro e la revoca della patente, già sospesa per 15 mesi. Oltre alle denunce penali, al giovane sono state contestate numerose violazioni al Codice della Strada, per un totale di oltre 1.500 euro di sanzioni, con la decurtazione di 30 punti dalla patente e il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca. Tra le infrazioni accertate figurano la guida senza assicurazione e revisione, il mancato arresto all’alt della Polizia Locale, i sorpassi vietati, la velocità pericolosa e la guida con patente scaduta.

