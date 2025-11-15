Nel corso di un controllo effettuato dalla Polizia locale giovedì scorso al parco Novi Sad, gli agenti hanno identificato un cittadino straniero, risultato privo di regolare permesso di soggiorno. Come previsto dalle procedure, l’uomo è stato sottoposto alla verifica tramite il database interforze che incrocia le informazioni relative a denunce, procedimenti e dati utili alle attività investigative. Dal riscontro sono emersi svariati precedenti, oltre alla presenza di un decreto del Questore di Modena che disponeva il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, il ritiro dei documenti identificativi e la misura dell’espulsione dal territorio nazionale. Completati gli accertamenti, l’uomo è stato accompagnato dagli agenti della PL presso la Questura di Modena, dove l’Ufficio Immigrazione ha preso in carico la situazione per avviare le procedure previste dalla legge, compreso il rimpatrio nel Paese d’origine.
Senza permesso di soggiorno e con precedenti, fermato al Novi Sad: sarà espulso
L’uomo bloccato dalla Polizia Locale già destinatario di un decreto del Questore, è stato identificato e trasferito alla Questura per l'espulsione
