Modena: in centro i mercatini natalizi tirolesi
Dal 21 novembre al 6 gennaio il Natale si accende con la prima edizione del Modena Christmas Village. Piazza Grande si colora con il videomapping
'Porteremo tutte le nostre tipicità qui in centro a Modena per la prima volta – spiega Guenther Tarneller, Amministratore TirolEvent – dallo strudel di mele ai canederli ma anche vin brûlé e bretzel che saranno inoltre oggetto di uno showcooking ad hoc per imparare a realizzarli anche a casa.
Partendo dal cuore pulsante del Modena Christmas Village in Piazza Grande, i visitatori potranno immergersi nella tipica atmosfera alpestre natalizia, passeggiando tra le classiche casette in legno in stile baita, che sorgeranno anche in Piazza XX Settembre e in parte di Piazza Torre. Non sarà quindi un semplice mercatino quello di Modena, ma un vero e proprio villaggio di Natale con un trionfo di sapori e profumi tirolesi e non solo. Dal famoso stinco arrosto, alla raclette e al formaggio fuso, fino al pane di segale e all'immancabile vin brulé, il tutto avvolto nell'aroma caldo e speziato di anice e cannella, le casette ospiteranno anche il meglio dell’artigianato tipico, con decorazioni natalizie e oggettistica d'ispirazione montanara, coniugando la tradizione tirolese con la valorizzazione del patrimonio modenese.
Il Modena Christmas
