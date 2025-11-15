Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

La mostra: Sport e giochi olimpici sotto dittatura e in guerra

La mostra: Sport e giochi olimpici sotto dittatura e in guerra

Dal 15 novembre la nuova mostra al Campo di Fossoli realizzata dal Memorial de la Shoah di Parigi: sarà visitabile fino a 1° febbraio 2026

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Udicon
Il periodo che va dalle Olimpiadi di Berlino (1936) a quelle di Londra (1948) è coinciso con un'esasperata politicizzazione dello sport. Il regime nazista e quello fascista hanno esaltato il corpo degli atleti, incentivando la pratica sportiva per promuovere il mito dell'uomo nuovo a sostegno di ideologie razziste, e utilizzando la pratica sportiva come strumento di inquadramento del popolo, di propaganda e di arma diplomatica. Tuttavia, in questo tragico periodo, lo sport è stato anche, per numerosi atleti, espressione di resistenza e disobbedienza.

La mostra

Approfondire il complesso rapporto tra sport e dittatura è appunto l’obiettivo de 'Sport, sportivi e Giochi Olimpici nell'Europa in guerra (1936-1948)', la mostra che sarà esposta presso la baracca restaurata del Campo di Fossoli, a Carpi, dal 15 novembre 2025 al 1° febbraio 2026.
La mostra realizzata dal Mémorial de la Shoah di Parigi e promossa dalla Fondazione Fossoli con il patrocinio del Comune di Carpi – inaugurerà sabato 15 novembre alle ore 10.00, alla presenza della presidente della Fondazione Fossoli Manuela Ghizzoni, dell’assessore alla Scuola, Cultura e Memoria del Comune di Carpi Giuliano Albarani e dello storico e co-curatore della mostra Gianluca Gabrielli.Un’inedita lettura della prima metà del Novecento che, attraverso le differenti declinazioni dello sport nei regimi totalitari, si concentra soprattutto sull'epurazione e arianizzazione della società tedesca nella Germania nazista.
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
La carriera di numerosi sportivi, per la maggior parte ebrei, verrà spezzata dall'ascesa del nazismo: molti subiranno la deportazione e la morte in Lager, o pagheranno duramente la propria dissidenza rispetto al regime.
Un'ampia sezione tematica integra il percorso con un approfondimento sull'Italia fascista: al di là della diversità della politica sportiva attuata da Hitler e Mussolini, in entrambi i casi lo sport fu contrassegnato da misure di esclusione e di persecuzione nei confronti degli atleti e sportivi 'non ariani”, in primo luogo ebrei.L'esposizione completa il progetto ‘Inseguendo la libertà’ che ha visto l'atleta carpigiano Michele Iacomino affrontare, tra l'1 e l'11 ottobre 2025, un viaggio in bicicletta da Auschwitz-Birkenau al Campo di Fossoli per riflettere sul destino degli sportivi perseguitati.
Gli studenti di ogni ordine scolastico sono stati coinvolti in un progetto didattico ideato dallo studio Pro Forma Memoria in collaborazione con lo storico Gianluca Gabrielli e con Daniele Raosa, docente dell’IIS “A. Meucci” di Carpi.
La mostra sarà quindi arricchita dagli elaborati degli studenti: storie a fumetti sulle biografie di atleti deportati realizzate dagli alunni della primaria, podcast biografici creati dagli studenti della secondaria di primo grado
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
accessibili tramite QR Code e le visite guidate condotte dai ragazzi degli istituti superiori formati come peer guides.

A ingresso libero e gratuito

Orari di apertura della mostra:
novembre: venerdì, sabato e domenica ore 9.00-12.00; 14.00-17.00;
dicembre e gennaio: domenica e festivi ore 10.00-15.00;
aperture speciali: venerdì 26 dicembre, sabato 27 dicembre e martedì 27 gennaio ore 10.00-15.00.
Chiuso il 25 dicembre e l’1 gennaio.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Troppi incidenti nel comune di Modena, 11 i mortali nel 2025, via a nuovi autovelox

Troppi incidenti nel comune di Modena, 11 i mortali nel 2025, via a nuovi autovelox

Senza permesso di soggiorno e con precedenti, fermato al Novi Sad: sarà espulso

Senza permesso di soggiorno e con precedenti, fermato al Novi Sad: sarà espulso

Appuntamenti nel fine settimana in provincia di Modena

Appuntamenti nel fine settimana in provincia di Modena

Modena, tenta di truffare anziana affetta da demenza: arrestato 46enne napoletano

Modena, tenta di truffare anziana affetta da demenza: arrestato 46enne napoletano

Al Policlinico di Modena un nuovo spazio dedicato ai bambini negli ambulatori di Ortopedia

Al Policlinico di Modena un nuovo spazio dedicato ai bambini negli ambulatori di Ortopedia

Modena è quella che è anche grazie al governo delle due dinastie, l’Estense e l’Austro-Estense

Modena è quella che è anche grazie al governo delle due dinastie, l’Estense e l’Austro-Estense

Articoli più Letti Modena celebra i 700 anni dalla battaglia di Zappolino con Terra e Identità, Cardini e chef Marchini

Modena celebra i 700 anni dalla battaglia di Zappolino con Terra e Identità, Cardini e chef Marchini

Musica Sacra: il Requiem di Mozart alla chiesa del Voto

Musica Sacra: il Requiem di Mozart alla chiesa del Voto

'Grazie Islam': a Modena Franco Cardini presenta il suo libro

'Grazie Islam': a Modena Franco Cardini presenta il suo libro

Mozart alla Chiesa del Voto, tre appuntamenti di Modena Musica Sacra nel cuore del Requiem

Mozart alla Chiesa del Voto, tre appuntamenti di Modena Musica Sacra nel cuore del Requiem

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli Recenti La disciplina morale che dimentica l'utile: la chiave dell'irraggiungibile Tracotanza

La disciplina morale che dimentica l'utile: la chiave dell'irraggiungibile Tracotanza

Modena, la Bibbia di Borso d'Este lascia la città per due mesi: verrà esposta al Senato

Modena, la Bibbia di Borso d'Este lascia la città per due mesi: verrà esposta al Senato

Puntare alla tracotanza, ma nel mondo dei furbi immanicati la cosa giusta non è giusta

Puntare alla tracotanza, ma nel mondo dei furbi immanicati la cosa giusta non è giusta

Modena, il Museo della Figurina ricorda Giuseppe Panini a 100 anni dalla nascita

Modena, il Museo della Figurina ricorda Giuseppe Panini a 100 anni dalla nascita