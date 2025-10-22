Mozart alla Chiesa del Voto, tre appuntamenti di Modena Musica Sacra nel cuore del Requiem

Modena Musica Sacra presenta tre appuntamenti dedicati al genio di Mozart, e al suo capolavoro, il Requiem KV 626, nell’ambito della stagione concertistica “MusicALVoto”
Il primo appuntamento si terrà domenica 26 ottobre alle 17 presso la Chiesa del Voto, con una guida all’ascolto a cura del professor Tarcisio Balbo (nella foto).
Balbo, come già dimostrato nei precedenti appuntamenti, condurrà gli ascoltatori in un percorso di avvicinamento all’opera capace di unire rigore musicologico e chiarezza espositiva, offrendo così una preziosa chiave di lettura per comprendere e apprezzare appieno il capolavoro di Mozart. La partecipazione è libera e gratuita, e rappresenta un’occasione ideale per chi desidera approfondire l’ascolto del Requiem in vista delle esecuzioni del fine settimana successivo.
Seguirà sabato 1 novembre alle 20, sempre presso la Chiesa del Voto, la prova generale aperta al pubblico del Requiem KV 626, che permetterà di assistere al lavoro congiunto di orchestra, coro e solisti.
Il ciclo mozartiano si concluderà domenica 2 novembre alle ore 17 con l’esecuzione integrale del Requiem KV 626 di W.A. Mozart.
Protagonisti saranno i solisti della Raina Kabaivanska School — Maria Francesca Rossi (soprano), Baia Saganelidze (mezzosoprano), Andrea Barbato (tenore) e Andrei Miclea (basso) — affiancati dai Cori di Modena Musica Sacra (dai Pueri Cantores alla Scola Polifonica, per un totale di circa cento coristi) e dall’Orchestra I Musici di Parma, diretti dal maestro Daniele Bononcini.
