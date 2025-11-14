Trecento nuovi Carabinieri in arrivo in Emilia Romagna, quaranta in provincia di Modena Modena

Con questa nuova immissione di personale, la Legione Carabinieri Emilia-Romagna consolida la propria capacità operativa e rinnova il proprio impegno quotidiano al servizio dei cittadini: l’arrivo dei nuovi militari consentirà anche di assegnare risorse preziose ai Nuclei Radiomobili di pronto intervento al fine di migliorare la capacità di immediata risposta alle emergenze.
Ben 40 di questi rinforzi sono stati destinati al Comando Provinciale di Modena, costituendo fondamentali rinforzi nelle quotidiane attività di controllo del territorio, nella prevenzione e nel contrasto ai fenomeni di illegalità, a tutela e garanzia della sicurezza dei cittadini della provincia che presenta alcune zone areali molto sensibili.
La ripartizione in provincia di Modena14 alla Compagnia di Modena, di cui 3 alla dipendente Tenenza
9 alla Compagnia di Carpi, suddivisi tra le dipendenti Stazioni di Carpi, Campogalliano, Finale Emilia e Soliera;
9 alla Compagnia di Sassuolo, di cui 2 alla Tenenza di Vignola, 3 alla locale Stazione ed i restanti alle Stazioni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Prignano sulla Secchia;
8 alla Compagnia di Pavullo nel Frignano, sono stati destinati alle dipendenti Stazioni di Pavullo, Fanano, Lama Mocogno, Montefiorino, Serramazzoni e Zocca.