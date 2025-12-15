Finale Emilia: tentato furto al Lidl, arrestato 64enne pluripregiudicato

Ieri i carabinieri di Finale Emilia, insieme a quelli di Cavezzo e Carpi, hanno tratto in arresto un uomo, di 64 anni, pluripregiudicato, per il tentativo di furto ai danni del supermercato Lidl di Finale Emilia in via per Modena.

I militari sono stati allertati, alle 23.45 circa e, giunti sul posto, hanno sorpreso i malviventi che intendevano effettuare un altro tentativo di aprire la cassaforte. Nelle fasi concitate, i carabinieri sono riusciti a bloccare l’uomo, mentre gli altri complici sono riusciti a dileguarsi nelle campagne circostanti, senza aver preso la refurtiva.

La relativa perquisizione personale e dei veicoli utilizzati per raggiungere il discount hanno permesso di rinvenire e sequestrare numerosi strumenti da scasso (tra cui flessibili, mazze da muratore e piedi di porco), oltre a un “jammer” e radio ricetrasmittenti.

All’esito del giudizio direttissimo tenuto questa mattina, il Gip ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la residenza lombarda dell’indagato.

