Fanno esplodere il Bancomat Credem di Formigine

I ladri hanno sfondato l'accesso con una auto rubata a breve distanza poi piazzato l'esplosivo

Una forte esplosione ha interrotto il sonno dei residenti del centro storico di Formigine nelle prime ore dell’11 gennaio. Intorno alle 5, un gruppo di malviventi ha preso di mira il bancomat della filiale Credem situata al piano terra dello stabile tra via Giardini e via Marchese, provocando un boato avvertito in tutta la zona.

Secondo una prima ricostruzione, la banda avrebbe utilizzato una Fiat 500 risultata rubata e parcheggiata poco distante per sfondare una delle vetrate laterali dell’istituto di credito. Una volta all’interno, i criminali si sarebbero concentrati sulla cassa del bancomat, fatta poi esplodere per impossessarsi del denaro. L’onda d’urto ha causato ulteriori danni alla struttura già compromessa dallo sfondamento.

Allarmati dal rumore, diversi cittadini hanno contattato immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, affiancati dai Vigili del Fuoco, che hanno effettuato i rilievi necessari e messo in sicurezza l’area.


Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Truffa a due anziani a Vignola e Spilamberto: in carcere un 52enne campano

Violenza sessuale su una ragazza disabile: arrestato

Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Pavullo: rubano gasolio da un escavatore, arrestati due fratelli

Droga, stranieri irregolari e ubriachi alla guida: il bilancio di un Natale di controlli a Sassuolo

Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

'Villa Boschetti di San Cesario: sterminato con insetticida alveare selvatico di api in un albero abbattuto'

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Medolla, occupano edificio inagibile: denunciati due tunisini

Il liceo di Palagano 'curva' sullo sport

Carpi, deciso l’abbattimento di 10 alberi in piazzale Ramazzini

