Fanno esplodere il Bancomat Credem di Formigine

Una forte esplosione ha interrotto il sonno dei residenti del centro storico di Formigine nelle prime ore dell’11 gennaio. Intorno alle 5, un gruppo di malviventi ha preso di mira il bancomat della filiale Credem situata al piano terra dello stabile tra via Giardini e via Marchese, provocando un boato avvertito in tutta la zona.

Secondo una prima ricostruzione, la banda avrebbe utilizzato una Fiat 500 risultata rubata e parcheggiata poco distante per sfondare una delle vetrate laterali dell’istituto di credito. Una volta all’interno, i criminali si sarebbero concentrati sulla cassa del bancomat, fatta poi esplodere per impossessarsi del denaro. L’onda d’urto ha causato ulteriori danni alla struttura già compromessa dallo sfondamento.

Allarmati dal rumore, diversi cittadini hanno contattato immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, affiancati dai Vigili del Fuoco, che hanno effettuato i rilievi necessari e messo in sicurezza l’area.



