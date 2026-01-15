Due feriti non gravi ma poteva consumarsi una tragedia nel centro di accoglienza per stranieri di Corso Martiri, a Castelfranco, gestito dalla cooperativa l'Angolo. I Carabinieri della locale tenenza sono intervenuti dopo l'allarme dato a seguito di una accesa discussione tra due persone. Un uomo pakistano di 53 anni che, stando alla ricostruzione degli inquirenti, nel corso di una discussione, avrebbe colpito all'addome con coltello un uomo che stava svolgendo dei lavori edili all'interno del centro, provocandogli una ferita, fortunatamente non mortale. Quest'ultimo avrebbe reagito colpendo a sue volta l'aggressore con una mattonella.
I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno subito prestato assistenza ai due feriti, affidati poco dopo ai sanitari che li hanno trasportati all'ospedale dove sono state riscontrate, per entrambi, lesioni di lieve entità. Il cittadino pakistano è stato denunciato in stato di libertà.
Castelfranco: violenza in centro di accoglienza stranieri, denunciato 53enne
E' un 53enne pakistano. Ha colpito con il coltello un operaio che stava svolgendo lavori edili nella struttura gestita dalla cooperativa L'Angolo in corso Martiri
Due feriti non gravi ma poteva consumarsi una tragedia nel centro di accoglienza per stranieri di Corso Martiri, a Castelfranco, gestito dalla cooperativa l'Angolo. I Carabinieri della locale tenenza sono intervenuti dopo l'allarme dato a seguito di una accesa discussione tra due persone. Un uomo pakistano di 53 anni che, stando alla ricostruzione degli inquirenti, nel corso di una discussione, avrebbe colpito all'addome con coltello un uomo che stava svolgendo dei lavori edili all'interno del centro, provocandogli una ferita, fortunatamente non mortale. Quest'ultimo avrebbe reagito colpendo a sue volta l'aggressore con una mattonella.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano
Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne
Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote
Omicidio a Castelnuovo, il padre 89enne ha ucciso la figlia a martellateArticoli Recenti
Tragedia a Sestola, 71enne esce con l’auto di strada: trovato senza vita dopo lunghe ricerche
Frustrato per il licenziamento, rumeno dà fuoco a carrozzeria di Camposanto
Tentato furto a un anziano in un centro commerciale di Modena, arrestati due rumeni
Reggio Emilia, operazione antimafia contro cosca ndranghetista: sequestrata azienda