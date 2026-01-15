Castelfranco: violenza in centro di accoglienza stranieri, denunciato 53enne

Due feriti non gravi ma poteva consumarsi una tragedia nel centro di accoglienza per stranieri di Corso Martiri, a Castelfranco, gestito dalla cooperativa l'Angolo. I Carabinieri della locale tenenza sono intervenuti dopo l'allarme dato a seguito di una accesa discussione tra due persone. Un uomo pakistano di 53 anni che, stando alla ricostruzione degli inquirenti, nel corso di una discussione, avrebbe colpito all'addome con coltello un uomo che stava svolgendo dei lavori edili all'interno del centro, provocandogli una ferita, fortunatamente non mortale. Quest'ultimo avrebbe reagito colpendo a sue volta l'aggressore con una mattonella.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno subito prestato assistenza ai due feriti, affidati poco dopo ai sanitari che li hanno trasportati all'ospedale dove sono state riscontrate, per entrambi, lesioni di lieve entità. Il cittadino pakistano è stato denunciato in stato di libertà.

