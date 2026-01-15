Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelfranco: violenza in centro di accoglienza stranieri, denunciato 53enne

Castelfranco: violenza in centro di accoglienza stranieri, denunciato 53enne

E' un 53enne pakistano. Ha colpito con il coltello un operaio che stava svolgendo lavori edili nella struttura gestita dalla cooperativa L'Angolo in corso Martiri

1 minuto di lettura

Due feriti non gravi ma poteva consumarsi una tragedia nel centro di accoglienza per stranieri di Corso Martiri, a Castelfranco, gestito dalla cooperativa l'Angolo. I Carabinieri della locale tenenza sono intervenuti dopo l'allarme dato a seguito di una accesa discussione tra due persone. Un uomo pakistano di 53 anni che, stando alla ricostruzione degli inquirenti, nel corso di una discussione, avrebbe colpito all'addome con coltello un uomo che stava svolgendo dei lavori edili all'interno del centro, provocandogli una ferita, fortunatamente non mortale. Quest'ultimo avrebbe reagito colpendo a sue volta l'aggressore con una mattonella.
I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno subito prestato assistenza ai due feriti, affidati poco dopo ai sanitari che li hanno trasportati all'ospedale dove sono state riscontrate, per entrambi, lesioni di lieve entità. Il cittadino pakistano è stato denunciato in stato di libertà.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
San Cesario: grave infortunio sul lavoro

San Cesario: grave infortunio sul lavoro

Castelfranco, 25enne salvata dallo stupro da due amiche: arrestato giovane indiano

Castelfranco, 25enne salvata dallo stupro da due amiche: arrestato giovane indiano

Fanno esplodere il Bancomat Credem di Formigine

Fanno esplodere il Bancomat Credem di Formigine

Truffa a due anziani a Vignola e Spilamberto: in carcere un 52enne campano

Truffa a due anziani a Vignola e Spilamberto: in carcere un 52enne campano

Castelfranco: pedoni a rischio in Corso Martiri

Castelfranco: pedoni a rischio in Corso Martiri

Violenza sessuale su una ragazza disabile: arrestato

Violenza sessuale su una ragazza disabile: arrestato

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne

Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Omicidio a Castelnuovo, il padre 89enne ha ucciso la figlia a martellate

Omicidio a Castelnuovo, il padre 89enne ha ucciso la figlia a martellate

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Tragedia a Sestola, 71enne esce con l’auto di strada: trovato senza vita dopo lunghe ricerche

Tragedia a Sestola, 71enne esce con l’auto di strada: trovato senza vita dopo lunghe ricerche

Frustrato per il licenziamento, rumeno dà fuoco a carrozzeria di Camposanto

Frustrato per il licenziamento, rumeno dà fuoco a carrozzeria di Camposanto

Tentato furto a un anziano in un centro commerciale di Modena, arrestati due rumeni

Tentato furto a un anziano in un centro commerciale di Modena, arrestati due rumeni

Reggio Emilia, operazione antimafia contro cosca ndranghetista: sequestrata azienda

Reggio Emilia, operazione antimafia contro cosca ndranghetista: sequestrata azienda