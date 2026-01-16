Carpi, aveva centrale di spaccio in casa: denunciata
A seguito di un controllo mirato della Polizia di Stato, blitz nell'appartamento di una 55enne
Nella giornata di ieri, nell’ambito dell’attività di contrasto alla detenzione illegale di armi, al traffico di sostanze stupefacenti e di prevenzione della criminalità, personale del Commissariato di P.S. ha effettuato una perquisizione domiciliare.
All’interno dell’abitazione, ove risiede la donna, è stata rinvenuta della droga sintetica, oltre che hashish e marijuana suddivisa in dosi pronte per la cessione, il tutto sottoposto a sequestro.
