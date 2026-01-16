Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Spilamberto, ghanese arrestato per furto in due negozi

Oggi il Gip ha convalidato l’arresto, disponendo la misura del divieto di dimora nel comune di Modena e nella relativa provincia

Ieri sera i carabinieri di Spilamberto hanno arrestato un uomo, di 48 anni, di origine ghanese, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per furto aggravato.

L’intervento è scaturita per una segnalazione in un negozio di via Archimede dove l’addetto alla vigilanza aveva sorpreso l’uomo mentre tentava di allontanarsi dal punto vendita, dopo aver sottratto alcuni capi di abbigliamento.

A seguito della perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato anche diversi prodotti per la cura della persona, rubati poco prima da un altro esercizio commerciale, nella medesima strada.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

