Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

‘Lo abbiamo già detto tante volte dobbiamo sostenere i nostri commercianti, sono eroi perchè ogni giorno trovano la forza di continuare a fare quel mestiere. A Castelfranco Emilia l'anno è finito male, causa i diversi gravi episodi criminosi e non è neppure iniziato sotto i migliori auspici. Nella notte di capodanno, infatti diversi titolari di negozi hanno trovato i locali sottosopra e vetrine rotte’. Così, in una nota la referente Lega Lodovica Boni.

Tra questi il titolare della 'Pizza del Capitano' di via Petrarca 9/11 che racconta come durante la notte del primo gennaio lo stesso individuo, apparentemente di origini nord africane è entrato in tre locali: il suo, un negozio di frutta e verdura, il bar Posta.

‘Nella pizzeria, ha distrutto la porta e messo a soqquadro il locale. La rabbia è tanta soprattutto perchè non c'era nulla da rubare, la cassa era vuota e questi episodi si stanno verificando troppo frequentemente - continua Boni -. Cresce la consapevolezza che si sia perso definitivamente il controllo sul territorio. Per le nostre strade girano troppi sbandati. Non possiamo fare altro che essere preoccupati e dispiaciuti per quanto accaduto. Tenere aperta un’attività commerciale oggi è molto difficile e richiede una buona dose di coraggio. Il gruppo Lega è consapevole delle difficoltà con cui i gestori combattono quotidianamente e cercherà di farsi portavoce del problema sicurezza del nostro territorio a tutti i livelli’.