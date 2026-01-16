Mirandola, un bosco dedicato a chi a perso la vita per un tumore

Un nuovo luogo della memoria, un parco carico di significato e bellezza, sorgerà a Mirandola grazie alla collaborazione tra la Fondazione ANT e il Comune di Mirandola. Si tratta del “Bosco della Vita”, un progetto dedicato a chi ha perso la vita a causa di un tumore, che prevede la piantumazione di un albero per ogni persona scomparsa.Il parco è stato realizzato in un’area verde di circa 1.400 metri quadrati, situata nel capoluogo in via Ferdinando Magellano. L’area è stata valorizzata con un vialetto in ghiaia e una panchina, per favorire la sosta e la visita da parte di familiari e cittadini. Il progetto è stato pensato con una selezione attenta di specie arboree e arbustive in grado di offrire una fioritura prolungata nel periodo estivo, grazie alla piantumazione di Lagestroemie, Ginkgo biloba, Acer “Autumn Blaze” e Fraxinus angustifolia ‘Raywood’, per un totale di 30 esemplari arborei e 10 arbustivi.Ogni pianta sarà accompagnata da una targhetta personalizzata con il nome della persona a cui è dedicata e una frase commemorativa. La prima fase del progetto ha previsto una piantumazione iniziale collettiva degli alberi, in modo da dare subito forma visibile al bosco e avviare con forza il messaggio del progetto. La fornitura e posa delle piante è stata a cura della Fondazione ANT, mentre la manutenzione è stata affidata al servizio del verde pubblico del Comune di Mirandola.'Con il “Bosco della Vita” vogliamo offrire alla comunità uno spazio di memoria che sia anche un luogo di speranza e rinascita.Ogni albero racconterà una storia, custodirà un affetto e continuerà a parlare di chi non è più con noi – sottolinea l’assessore Federica Luppi - È un progetto che unisce ambiente, solidarietà e memoria collettiva e che rafforza il senso di appartenenza alla nostra comunità. Ringraziamo la Fondazione ANT per aver creduto in questa iniziativa. Desidero inoltre ringraziare il servizio tecnico e gli operai del verde pubblico del Comune di Mirandola per l’impegno dimostrato. Il “Bosco della Vita” sarà molto più di uno spazio verde: sarà un luogo di affetto e di raccoglimento'.