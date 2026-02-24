Mirandola: mercoledì l'ultimo saluto a Don Benito

Si terranno giovedì 26 febbraio i funerali di Don Benito Poltronieri, figura storica della vita religiosa mirandolese, scomparso il 23 febbraio 2026 all’età di 97 anni. La cerimonia funebre prenderà avvio alle ore 9.30 dalla Casa Funeraria Terracielo Funeral Home Mirandola in Viale del Cimitero, per poi raggiungere il Duomo, dove alle ore 10.00 sarà celebrata la Santa Messa esequiale. Al termine, il corteo proseguirà verso il cimitero di Cortile di Carpi.

La comunità potrà inoltre unirsi in preghiera mercoledì 25 febbraio alle ore 19.00, quando nel Duomo sarà recitato il Santo Rosario.

La città di Mirandola vive ore di profondo cordoglio per la perdita di un sacerdote che ha segnato decenni di vita pastorale. Don Benito ha infatti servito la comunità con dedizione, ricoprendo l’incarico di parroco di Cortile di Carpi dal 1962 al 2008, accompagnando generazioni di famiglie e diventando un punto di riferimento umano e spirituale. Dal 2022 risiedeva presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore di Mirandola, continuando a offrire la sua presenza e il suo sostegno ai fedeli.

L’amministrazione comunale di Mirandola ha espresso il proprio cordoglio, ricordando Don Benito come un sacerdote vicino alle persone, capace di ascolto e di una profonda attenzione verso la comunità, alla quale ha dedicato l’intera vita.

A darne l’annuncio sono la sorella Norma, la nipote Germana con Alberto, i nipoti Lorenzo, Eugenio e Riccardo, insieme al Vescovo Erio Castellucci, ai sacerdoti della Diocesi e alla Parrocchia di Mirandola.

