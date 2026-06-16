Aimag, tutti contro la Ruggiero (a parte il Pd di Carpi) e Morena Diazzi ora punta alla presidenza

Morena Diazzi è il nome che circola in questi giorni per la presidenza di Aimag. La politica carpigiana s’era avviluppata e stava trasformando la discussione in un referendum su Paola Ruggiero e Riccardo Righi sembrava aver perso il controllo della situazione: ma ancora una volta, come ai bei tempi del sindaco Alberto Bellelli, la politica provinciale e regionale è passata sopra al locale e ha messo sul tavolo il nome che spariglia.

Il punto, ovviamente, non è soltanto il cambio della presidente uscente. Ma capire che cosa deve diventare Aimag dopo l’operazione Hera - quella fermata dalla Corte dei Conti - dopo il nuovo patto di sindacato e dopo i numeri di bilancio che hanno riaperto completamente la discussione sul valore della società. E se mutano le condizioni, è giusto mutare i generali. Diazzi è un nome tecnico e politico insieme. Non arriva dal piccolo recinto carpigiano e non può essere letta come una semplice bandierina contro Ruggiero. È una figura con profilo regionale, esperienza amministrativa e competenze industriali. Ha già visto Aimag dal vertice, quando era ancora un consorzio. Ed è supportata da sponsor politici di primo ordine: uno per tutti Giancarlo Muzzarelli, oggi consigliere regionale e recordman di preferenze anche nella zona Aimag.Poi da Gigi Costi, ex sindaco di Mirandola, che di Muzzarelli è stato capo di gabinetto. E da tutto il PD della Bassa modenese - compreso quel Sauro Borghi di San Prospero al quale il PD ha voluto correre contro, ma che oggi può essere l’uomo di equilibrio fra Nord e Sud. Senza dimenticare comuni più nell’ombra, come Novi, Bomporto e Bastiglia. Il nome può trovare ascolto anche nel centrodestra, trascinato nell’operazione proprio da Righi durante il pranzo 'carbonaro' . Un centrodestra che non può imporre niente, ma chiede quantomeno garanzie per un cambio di rotta rispetto alle dirigenze precedenti. L’avallo di Costi – oltre al forte peso di Muzzarelli, per il quale ogni strategia diventa imperscrutabile - può voler dire che l’era Hera sarà archiviata e che per il futuro verranno proposti scenari completamente diversi. E che comunque la scelta sarà fatta su base politica - nel senso più nobile del termine - e non con giochetti di palazzo. Ed è esattamente ciò che è mancato negli ultimi mesi.

Qui si capisce anche il senso politico delle mosse di Righi. Formalmente il sindaco di Carpi – non il PD, il sindaco - ha un ruolo decisivo nella nomina.Ma dopo l’operazione Hera, dopo il dibattito sul valore di Aimag e dopo le tensioni tra soci, nessuno può permettersi una scelta chiusa in una stanza. Se Righi spinge Diazzi, prova a fare due cose: uscire dall’angolo Ruggiero, mettendo il PD carpigiano nella triste posizione di difensore a oltranza della presidente; e riportare la discussione sul futuro industriale della società - non necessariamente Hera - e non sulle persone.

Per Righi diventa così una strategia comunque vincente: con Diazzi può dire di non avere subito la discontinuità, ma di averla guidata. Può archiviare una stagione complicata senza dichiarare guerra a nessuno. Può togliere Aimag dalla logica della difesa personale della presidente uscente e riportarla dentro una scelta più larga. E se non passa può attribuire le colpe al PD carpigiano, dicendo pubblicamente di averci provato.