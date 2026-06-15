Area Nord e Mirandola: in netta crescita l'azzardo online, ma anche quello fisico

Presentato oggi a San Felice il terzo rapporto di Federconsumatori sull'azzardo nell'Area Nord e Mirandola.

'Pur non essendo quest'area tra quelle con i numeri più pesanti nella provincia, si registrano nel 2024 circa 170 milioni di euro spesi in azzardo, con una perdita secca di 29 milioni di euro in un anno. Il distretto è tra i pochissimi in Regione dove l'azzardo fisico cresce ancora, anche se dell'1%; assolutamente clamorosa la crescita del 30% dell'azzardo online, con San Prospero che registra un +128%, San Felice il 91%, Cavezzo il 45%'. Spiega Marzio Govoni, presidente Federconsumatori provincia di Modena Aps.

Tra il 2019 ed il 2024 l'azzardo online nel distretto è passato da 26 a 76 milioni, con Camposanto che registra nel periodo il +567%. Forte nel distretto la spesa in Gratta&Vinci, una forma d'azzardo per la quale le perdite di giocatrici e giocatori sono superiori a tutte le forme di azzardo online. In questo senso il Comune di San Possidonio fa registrare il record provinciale, e probabilmente quello regionale, con ben 480 euro giocati per maggiorenne. San Possidonio è anche il Comune con la maggiore intensità di azzardo nel distretto, fisico e online, con 3.068 euro per maggiorenne.

A poca distanza San Prospero, con 2.860 euro, Mirandola, con 2.826 euro e Concordia con 2.581 euro. Camposanto è il Comune dove si gioca di meno, 1.409 euro, meno della metà dei tre maggiori Comuni in questa non piacevole classifica.

'Infine il dato anomalo delle dimensioni della rete di gioco d'azzardo; il distretto fa registrare il numero maggiore di videolottery e sale slot rispetto alle altre aree della provincia, Modena compresa; un numero da approfondire, perché è difficile comprendere il superamento dei numeri di sale delle due 'Las Vegas' della provincia, Sassuolo e Carpi, ma allo stesso tempo rimanere lontani dagli incassi di quelle due aree. Infine sono ben 75 i luoghi diversi dove si può giocare d'azzardo nel distretto, in particolare alle slot nei bar. Un numero decisamente eccessivo' - chiude Federconsumatori.