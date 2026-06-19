Anche Montecreto avrà il suo Hub urbano e sarà 'Città dei bambini'

Montecreto ha recentemente ospitato due importanti iniziative di comunicazione e divulgazione, promosse dall'Amministrazione Comunale presso il Monastero di San Domenico, recentemente riqualificato grazie al combinato disposto di finanziamenti regionali di Rigenerazione Urbana e fondi nazionali legati PNRR.L'appuntamento centrale è stata la presentazione del progetto hub urbano, a cura del professorprofessore presso il DCE (Dipartimento di Comunicazione ed Economia) dell'Università di Modena e Reggio Emilia, con il supporto specialistico di Gate Rei srl Sb società esperta di rilancio e sviluppo dei territori.Prima della presentazione la visita al Monastero, curata da Gate Rei, a cui è seguita la presentazione davanti a commercianti e a stakeholder del territorio. Il progetto 'Montecreto Reboot' è molto ambizioso e ha lanciato l'idea che il paese appenninico possa diventare una vera e propria 'città dei bambini', con servizi innovativi e con un'idea di rigenerazione urbana mirata ad attrarre famiglie che possano trovare nel territorio risposte adeguate e uno stile di vita a misura anche dei più piccoli. Il Sindaco di Montecreto,ha spiegato: 'Questo progetto rappresenta un importante possibilità per il turismo, in un'ottica di lavoro comune insieme ad associazioni di categoria e commercianti del paese: siamo arrivati alla fine di un processo che speriamo ci consenta di attrarre finanziamenti importanti.Il Monastero – sottolinea il primo cittadino – consente di far arrivare qui persone da tutta Italia per progetti legati all'innovazione e anche attraverso il camp estivo».'La Regione sta investendo molto sugli hub urbani, Montecreto ha scelto di sposare questo progetto e si tratta di un'occasione da non perdere per il tessuto economico e sociale di questo territorio' - ha affermatoinnovation manager di Gate Rei.:Il secondo appuntamento è stato 'AI e Robotica per le Famiglie' e ha rappresentato un laboratorio STEM gratuito a cura di MakerDojo e GDG Cloud Modena. La giornata è stata interamente dedicata alla tecnologia e all'educazione STEM, con l'evento principale intitolato 'AI e robotica per famiglie a Montecreto' e ha riscosso successo, con la partecipazione di diverse famiglie. I partecipanti hanno programmato veri e propri robot per affrontare percorsi, missioni e prove di abilità. Tra sfide, gioco e lavoro di squadra, hanno scoperto le basi della programmazione e della robotica in modo attivo, creativo e divertente. In contemporanea si è svolto un incontro sull'intelligenza artificiale per genitori a cura di GDG Cloud Modena.