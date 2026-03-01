Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelfranco, palazzetto dello sport abbandonato a se stesso

Lodovica Boni (Lega): ‘Struttura realizzata negli anni Novanta, un tempo fiore all’occhiello del territorio è stata negli anni progressivamente trascurata’

‘A Castelfranco Emilia degrado e mancata manutenzione al Palazzetto dello Sport Luigi Reggiani non fermano la passione di atleti e allenatori. Sarebbe certamente auspicabile allenarsi in ambienti puliti e decorosi. Tuttavia, la realtà è ben diversa, la struttura realizzata negli anni Novanta, un tempo fiore all’occhiello del territorio è stata negli anni progressivamente trascurata’. A parlare è il consigliere Lega Lodovica Boni.
 

‘L’impianto ospita le squadre cittadine di pallavolo e pallacanestro, oltre a competizioni regionali di serie D. Ogni settimana il palazzetto accoglie atleti, dirigenti sportivi, famiglie e visitatori provenienti da diverse città della regione: eventi ufficiali che rappresentano un’importante occasione di aggregazione e visibilità per il territorio. Tuttavia, lo stato attuale della struttura non pare all'altezza del ruolo che svolge. Da tempo si registrano infiltrazioni d’acqua dal tetto, l'’umidità è diffusa e sono evidenti i segni di muffa lungo tutte le pareti, il pavimento si è rotto in diversi punti. Oltre ai problemi strutturali, sconcerta la mancata cura nella pulizia degli ambienti: la polvere si accumula ovunque, in particolare nella sala pesi, dove sono presenti sporco e rifiuti abbandonati, in uno spazio in cui si dovrebbe garantire igiene e sicurezza - continua Lodovica Boni -.
Tale situazione, rappresenta non solo un problema di decoro, ma anche di sicurezza e salute per gli atleti e per tutti coloro che frequentano la struttura.
 

Pur prendendo atto del recente reperimento di fondi per intervenire sul tetto in legno, si evidenzia come il problema si trascini da anni e come le condizioni attuali siano il risultato di una manutenzione insufficiente protratta nel tempo. In attesa dell’avvio dei lavori urgenti di restauro della copertura, previsto con la bella stagione, si chiede, che almeno gli ambienti vengano mantenuti ordinati e puliti. Si auspica che la amministrazione restituisca alla città un impianto sportivo sicuro, decoroso all’altezza dei campionati regionali e del proprio ruolo sportivo e sociale’.
